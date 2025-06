La Justicia de San Juan condenó el pasado 26 de mayo a la pena de prisión perpetua a la exinvestigadora del Conicet, Luciana Teresita Bustos, por el crimen de su amigo, Marcelo Amarfil, al considerar que lo asesinó durante un juego sexual. Este miércoles, su defensa adelantó que va a apelar al fallo, bajo la premisa de que la mujer actuó en legítima defensa cuando el hombre supuestamente intentó violarla.

Los representantes de la exbecaria del organismo, Néstor ‘Roly’ Olivera y Fabiana Salinas, confirmaron esta decisión después de que los jueces Gerardo Fernández Caussi, Guillermo Adárvez y Matías Parrón dieran a conocer los fundamentos de su veredicto. Los magistrados la encontraron culpable del delito de "homicidio agravado por el vínculo" contra Amarfil, de 43 años, que murió tras ser degollado y recibir seis puñaladas.

Condenaron a perpetua a la exinvestigadora del Conicet que mató a su amigo en un juego sexual

La defensa de Bustos se basa en el artículo 34, inciso 6, del Código Penal Argentino, que establece las condiciones bajo las cuales una persona actúa en legítima defensa y no es punible. El mismo indica que no será castigado quien obre en "defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende".

Durante el debate oral, la licenciada en Historia dijo que el día del hecho, ocurrido el 17 de enero de 2024, fueron a cenar con su amigo y más tarde él habría intentado abusarla sexualmente, por lo que respondió utilizando un cuchillo que tenía en la guantera de su auto. Amarfil fue hallado esposado y con los ojos cubiertos por un antifaz; por lo que su versión no convenció al tribunal.

Los Dres. Olivera y Salinas buscan analizar los puntos de los argumentos del fallo que consideran "agraviantes", con el fin de avanzar en su apelación ante el Tribunal de Impugnación. Por ejemplo, sostienen que nunca se comprobó la "existencia de una relación de pareja" entre Bustos y la víctima, por lo que no están de acuerdo con ese agravante.

Por otro lado, no concuerdan con la mecánica del hecho descripta por el fiscal a cargo de la causa, Francisco Pizarro, que durante el proceso había indicado que las relaciones íntimas habrían sido consentidas: "La acusada no tenía señales de semen en su cuerpo. Engañó a Amarfil con un juego sexual y lo ejecutó, no cabe otra pena que la cadena perpetua".

La mujer de 34 años y especializada en Historia de la Provincia de San Juan en el siglo XX, es la única acusada en el caso. Permanece detenida bajo prisión preventiva porque la sentencia aún no está firme, y en el caso de que se demuestre su versión podría ser absuelta.

Crimen de Las Chacritas: el agravante por alevosía

Más allá del planteo de la defensa, no se sabe si la querella, que representa a la familia de la víctima, presentará también una impugnación porque durante el juicio habían solicitado que se tenga en cuenta el agravante por alevosía. Para los jueces, no se acreditó que el hombre, que trabajaba como profesor de educación física, estuviera completamente indefensa o a merced de Bustos.

En la reconstrucción del caso, se describió que Amarfil estaba en el asiento del conductor, "completamente desnudo, con la movilidad de sus manos reducida, debido a que tenía colocadas unas muñequeras de cuero, color marrón oscuro, con un gancho y cadena (esto es un accesorio sexual y/o erótico); además, se encontraba sin poder ver, toda vez que tenía sus ojos cubiertos con un antifaz de tela negra, mientras que Luciana Bustos se encontraba en el asiento del acompañante”.

Luego se detalla que en ese momento la mujer aprovechó para atacarlo con el cuchillo y Amarfil logró romper las muñequeras para luego escapar del auto, donde murió a los pocos metros debido a un shock hipovolémico. Un policía que patrullaba esa zona de la localidad de Las Chacritas, donde se encuentra el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, dio con la investigadora del Conicet, quien le manifestó que su amigo "se mató" porque había tenido un brote psicótico.

Bustos y Amarfil se conocían desde hace años, ya que la becaria iba al gimnasio donde él trabajaba. Para la familia de la víctima fue una sorpresa lo ocurrido, e incluso su hermana, Graciela, se había hecho eco de la relación que tenían: “Ella siempre estaba acá, venía todos los días. Tomaban mates y hablaban todo el tiempo. Participaba de todos los acontecimientos de la familia, hasta cumpleaños.

En tanto, el Dr. Olivera, cuestionó el ataque e insistió en la legítima defensa de su defendida: “Ella es lesbiana y está en pareja con una mujer desde hace cuatro años”, sostuvo.

