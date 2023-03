La Justicia le bajó la pena a Eugenio Veppo, el periodista condenado por matar a un agente de tránsito

La Justicia bajó la pena del periodista Eugenio Veppo, condenado por atropellar y matar a una agente de tránsito en 2019 y por herir a otro mientras manejaba a bordo de su auto por la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle, a 130 kilómetros por hora. La decisión de la Justicia implica una rebaja de más de tres años de la pena.

La determinación fue tomada por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, integrada por los camaristas Gustavo Bruzzone, Jorge Luis Raimondi y Mauro Divito. Al resolver sobre un planteo de la defensa, decidieron que la sentencia dictada en primera instancia a 9 años y 3 meses de prisión debía bajar a 5 años y 10 meses.

El fallo de 42 páginas fue dictado por unanimidad en el caso que tiene como víctima fatal a Cinthia Choque (28) y a Santiago Siciliano (34), el agente que sufrió heridas.

Quién es Eugenio Veppo, el periodista que atropelló y mató a una agente de tránsito

En el veredicto, los magistrados indicaron que el caso debía tomarse como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor. También por haberse fugado sin socorrer a las víctimas, conducir en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por hora por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho y con culpa temeraria.

Ante ese cambio, el defensor Diego Szpigiel, abogado de Veppo, anticipó que presentará un planteo judicial para pedir la libertad condicional de su defendido y la aplicación de la Ley de Estímulo Educativo, una norma que permite descontar tiempo de pena a partir de la realización de cursos.

Cómo fue el hecho

Faltaban 25 minutos para que el reloj marcara las 4 de la madrugada, cuando Veppo se dirigía junto a dos amigos a un boliche en la Costanera norte a bordo de su Volskwagen Passat, vehículo que había obtenido un día antes.

Cinthia Choque, la víctima fatal.

En el expediente está acreditado que realizaba maniobras temerarias a lo largo de su tránsito por Figueroa Alcorta.

Esa situación se mantuvo hasta el momento del hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas a la altura de Canal 7. Ahí se ve como el vehículo se inclinó hacia el extremo derecho de la avenida (en el sentido a Provincia) y colisionó a la agente, quien permanecía parada detrás de una camioneta de tránsito.

Para esquivar un control, un conductor embistió y mató a una agente de tránsito

Veppo huyó del lugar a más de 130 kilómetros por hora, cuando la máxima permitida allí alcanza los 70 km/h.

"Tuve un shock traumático, no recuerdo nada del accidente. Menos mal, porque no quisiera ver a Cinthia muerta al lado mío", dijo Siciliano, el agente que sobrevivió al hecho al cumplirse un año de la tragedia. A su vez, sostuvo que se enteró de que su compañera había muerto casi un mes después de ocurrido el hecho.

Veppo es hijo de un conocido periodista, Fabián Veppo, conductor de Canal 9. Desde un primer momento este se solidarizó con las víctimas y sostuvo que su hijo debía hacerse cargo de lo ocurrido.

"Me pongo en el lugar de padre y él no tiene nada que ver con lo que hizo el hijo. Me dijo que lamentaba mucho lo que hizo y que su hijo tiene que hacerse responsable de las lesiones mías y la muerte de Cinthia", concluyó Siciliano.

