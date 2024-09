La otra cara de un intendente: condena por narco y 100 mil dólares en un doble fondo

Hasta hace unos días Carlos “Conejo” Martínez era el intendente de Aguas Blancas, un pueblo de apenas 3 mil habitantes ubicado en el norte de la provincia de Salta y en el límite con Bolivia, una zona caliente del narcotráfico y el contrabando. Desde el martes pasado se encuentra detenido acusado de entorpecer la causa que investiga el crimen de su hermano, asesinado por sicarios en noviembre de 2023.

Lo curioso es que pocos en la provincia sabían del prontuario que tenía el jefe comunal: Martínez había sido condenado a cinco años de prisión por narcotráfico y estaba procesado por lavado de dinero. Con ese historial se presentó en las elecciones de mayo del año pasado y casi la mitad de la ciudad lo votó: ganó con el 49,6 % de los votos.

La Ley 6.530, que regula el funcionamiento de los municipios en la provincia de Salta, no le impedía postularse como intendente, porque establece como requisito para ejercer el cargo que “no esté bajo condena mientras dure ésta, más un lapso igual a la mitad de la misma”.

Martínez, quien integraba el “Frente Salta Avanza con Vos”, un espacio alineado a la Libertad Avanza, estaba habilitado porque había sido condenado el 10 de diciembre de 2013 en un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta por el delito de transporte de estupefacientes. Hasta 2015 estuvo detenido.

El 24 de abril de 2023, un mes antes de ganar las elecciones, la Cámara Federal de Tucumán ratificó el procesamiento del Juzgado Federal de Santiago del Estero, a cargo de Guillermo Daniel Molinari, en otra causa que tenía por lavado de activos. Esta investigación se había iniciado el 19 de marzo de 2019 cuando en un control vehicular de la Ruta Nacional 34 descubrieron que llevaba US$ 100 mil escondidos en un doble fondo de la puerta de su camioneta Toyota Hilux.

Martínez, quien adujo ser verdulero, viajaba con su mujer, un bebé y un joven desde Buenos Aires a San Ramón de la Nueva Orán, también en el norte de Salta. El dinero estaba en cinco bolsas de nylon y recubierto con papel higiénico. Cuando fue descubierto por los gendarmes no pudo justificar su origen.

El acusado no tenía ingresos ni actividad declarada. Según registros de la AFIP también poseía a su nombre una camioneta Ford Ranger y en el 2019 había realizado compras por más de 300 mil pesos.

Preso. La gestión de Martínez en Aguas Blancas duró apenas nueve meses. El martes 24 de septiembre pasado fue detenido por orden del juez de garantías Raúl López, acusado de haber facilitado acceso a información confidencial vinculada a la investigación del crimen de César “Oreja” Martínez, el hermano del intendente asesinado en noviembre de 2013.

Según la acusación, el juez de Garantías 2 de Orán, Claudio Parisi, habría dado acceso indebido al expediente al abogado Roberto Ortega Serrano –también detenido– y comunicó al intendente que la fiscalía pretendía allanar sus domicilios, lo que frustró los resultados.

El magistrado apuntado está libre porque tiene fueros pero fue acusado por mal desempeño en sus funciones. El procurador general de la provincia de Salta, Pedro Oscar García Castiella, entendió que Parisi “frenó el avance de la investigación” del crimen de Martínez al no autorizar pedidos de allanamientos ni el secuestro de pruebas de interés para descubrir la verdad.

Para el procurador, el juez “demostró un mal desempeño en el cumplimiento de sus deberes. Esto incluye la falta de uniformidad en los criterios para conceder y revocar arrestos domiciliarios, la incorrecta valoración de los riesgos procesales para su otorgamiento y la falta de aplicación de las normas procesales que regulan la imposición de prisión preventiva”, entre otras cosas”.

“No debe existir corrupción más deleznable y execrable para los intereses generales de la sociedad que aquella que pretende lucrar y obtener repugnante rentabilidad negociando con el crimen y entregando, a cambio, la seguridad y tranquilidad de los vecinos y conciudadanos”, aseguró.

El domingo 12 de noviembre “Oreja” fue asesinado de 17 disparos por cuatro sicarios en moto en la puerta de la casa de su hermana, en San Ramón de la Nueva Orán, donde se encontraba bajo arresto domiciliario en una causa por el intento de femicidio de su esposa, a quien intentó asfixiarla con un cable.

De acuerdo a la investigación, “Oreja” traía cocaína desde Bolivia y la sospecha es que su muerte habría sido ordenada por miembros de la organización para la que trabajaba.

“Conejo” asumió como intendente un mes después del asesinato de su hermano y prometió luchar contra la impunidad. Pocos días después le envió una carta a la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich para que le enviara refuerzos que puedan combatir una ola de robos.

La funcionaria no solo no respondió el pedido sino que no se reunió con él cuando en junio pasado recorrió la frontera de Aguas Blancas y Bermejo (Bolivia) en compañía del gobernador Gustavo Sáenz. Esta semana envió una carta a la Cámara de Diputados de Salta apoyando la intervención del municipio. “Actúen con firmeza”, pidió.

“Uno no puede conocer a todos los candidatos”

El excandidato a gobernador de Salta, Lucio Paz Posse, fue el que encabezó la lista del partido “Frente Salta Avanza con Vos” que postuló a Carlos Martínez como intendente de Aguas Blancas. Al estallar el escándalo que lo llevó a la cárcel, el dirigente intentó despegarse.

“En las últimas elecciones armé un frente con distintos partidos políticos llamado Salta Avanza con Vos, con un direccionamiento político donde distintos dirigentes compartimos las ideas de lo que entendíamos que era necesario para Salta. Yo fui candidato a gobernador de la provincia, buscamos personas del sector privado y eran personas que nunca habían participado en política”, explicó en una entrevista con un medio local.

Sobre la postulación de Martínez reconoció que no conocía sus antecedentes y así intentó justificarlo: “Es una provincia muy grande, casi sesenta municipios, más de dos mil candidatos a concejales, diputados y senadores. Uno no puede conocer a todos los candidatos. No conocía los antecedentes de Martínez, me presentaron a los candidatos que proponían los referentes de la zona”.

A diferencia de lo que pasó con Martínez, quien ganó con el 49%, Paz Posse no hizo una buena elección: terminó sexto con el 2,68 % de los votos.