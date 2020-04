El Ladrón del Siglo da consejos para sobrevivir a la cuarentena: "Prestemos mucha atención a la cabeza"

por Leonardo Nieva

Luis Mario Vitette Sellanes (64) pasó más de treinta años de su vida encerrado. Conoció catorce cárceles de Argentina y Uruguay. Si hay alguien que sabe cómo sobrevivir a los traumas que genera el encierro prolongado es él.

El "hombre del traje gris", tristemente famoso por haber formado parte de la banda que cometió el "Robo del Siglo", se animó a darle consejos a los argentinos a los que los estresa no poder salir de sus casas.

Desde su cuenta de twitter aclaró que "no sabe nada de medicina" pero que tiene un master en encierro. "Yo, en particular, no se nada de medicina, de infectología, psicología, de nada de eso pero si sé de estar encerrado. He pasado la gran parte de mi viva privado de libertad por mis inconductas así que me atrevo humildemente a decir que prestemos mucha atención a la cabeza", escribió.

"Tratemos de utilizar el tiempo, mucho tiempo, que nos queda por delante para hacer cosas productivas recreativas (en casa) que nos distraigan y cuide nuestra salud mental por que, para que queremos no contagiarnos en "corona mierda ese" si quedamos medio "chapita" en el intento", amplió.

Desde que fue liberado, en agosto de 2013, Vittete Sellanes vive en San José, Uruguay. Lleva siete años libre y desde entonces trabaja en el taller de relojería y joyería "Verde Esmeralda" que inauguró poco tiempo después de regresar a su ciudad natal.

Vitette Sellanes cuenta a PERFIL que sigue las recomendaciones del gobierno uruguayo y que solo sale de su casa para abrir su local. "Mi mujer y mi hijo están encerrados", asegura.

"Lo que le puedo decir a la gente es que tenga muchísima serenidad y que se meta en eje porque esto va para largo, por más que nos abran las puertas. Esto va a seguir así por muchísimo tiempo", dice a este diario.

La delgada línea entre dos enfermedades tremendas !!!

La primera es el Covid -19 un virus que ha contagiado y contagiará sin dudas a gran parte de los pueblos.

La segunda es el Strees que provoca la cuarentena o confinamiento que han decretado los mandatarios de muchos países. — Luis Mario Vitette 👌 (@luisvitette) April 16, 2020

El uruguayo es uno de los delincuentes que tomó por asalto la sucursal del banco Río, el 13 de enero de 2006. Mientras la Policía montaba un espectacular operativo en los alrededores de la sucursal, los autores escapaban por un túnel con un botín estimado en 19 millones de dólares.

En su San José de Mayo natal, “el ladrón del siglo” confiesa que es un delincuente jubilado. En enero pasado presentó su primer libro "El Ladrón del Siglo", que ya va por la segunda edición, y actualmente trabaja en la realización de un documental.