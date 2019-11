por Leonardo Nieva

Luis Mario Vitette Sellanes (64) reperfila el dicho popular del árbol, el hijo y el libro. Le agrega una categoría más: robar un banco. Aunque públicamente no infla el pecho por haber formado parte de la banda que asaltó el banco Río de Acassuso, es innegable que su vida cambió radicalmente a partir de ese hecho, al punto que esta semana saldrá a la venta su primer libro. Y eso, claramente, se lo debe al papel central que tuvo en el golpe más ingenioso de la crónica policial argentina.

“El hombre del traje gris” tiene una historia de vida digna de una biopic hollywoodense. De hecho, ya recibió propuestas de dos productoras asociadas a Netflix, pero él prefiere no hablar de eso porque su cabeza está enfocada en la presentación de El ladrón del siglo de Editorial Planeta, una obra autobiográfica que estará disponible en todas las librerías del país a partir del próximo viernes 29 de noviembre.

El uruguayo es uno de los cinco delincuentes que tomó por asalto la sucursal del banco Río, el 13 de enero de 2006. Mientras la policía montaba un espectacular operativo en los alrededores de la sucursal, los autores escapaban por un túnel con un botín estimado en 19 millones de dólares. Cuatro de los autores fueron condenados a penas de entre 9 y 21 años de prisión, pero ya todos están en libertad.

En el libro, Vitette Sellanes suelta algunos datos de los ladrones que nunca pudieron ser identificados. Como por ejemplo “El Doc”, uno de los ideólogos del plan, o “El Nene”, un uruguayo y amigo del autor que colaboró en la logística.

En primera persona, el hombre que negoció con el Grupo Halcón cuenta cuánto dinero invirtieron, cómo fueron las horas previas al afamado golpe y cómo repartieron los millones de dólares que se llevaron del banco. Recuerda que llegaron en caravana a una casa y que él se sacó el traje gris -el mismo con el que posa en las fotos- y lo metió en una bolsa, junto con la camisa y la corbata. Enseguida, abrieron la heladera, tomaron cervezas y gaseosas, y comenzaron a contar el dinero.

“Donatello (por Fernando Araujo, otro de los cabecillas) se tiró en la cama a fumar un porro. Beto (Rubén de la Torre) ya estaba con un teléfono dedicado a caminar y a hablar, a caminar y a hablar. Los otros, inmediatamente, todos al piso en la habitación que habían previsto para esa tarea, a abrir bolsas y a sacar billetes. Nadie guarda la plata en un cofre de seguridad toda tirada, la guarda en fajitos o con las fajas de la Reserva Federal. Todo lo que iban sacando ya estaba ordenado y contado”, señala en el libro.

Vitette Sellanes apunta que empezó a “hacer pilas de dinero en un rincón de la habitación, pilas de cien mil dólares. Pronto, el rincón quedó chico, y las pilas se extendieron a lo largo de la pared”. El botín lo dividieron en partes iguales. Y en bolsas de residuos. “El hombre del traje gris” se llevó a su departamento dos llenas hasta arriba de dólares.

El libro también devela varias historias mínimas de un ladrón que “robaba para ser y no para tener”, según las propias palabras del autor. Como por ejemplo cuando asaltó una casa de cambio de la avenida Corrientes. “Todo esto, camioneta, casa, hasta pantalón y camisa, era producto de un ilícito, el último que había cometido, en frente de Corrientes 550, donde nos llevamos medio millón de dólares de una casa de cambio para repartir entre tres”, detalla. Asimismo, narra una historia de amor que nace de un intento de robo y toma un protagonismo que atrapa más que el robo del siglo.

Nueva vida. En su San José de Mayo natal, donde vive y trabaja como joyero -tiene un taller de relojería y joyería en el centro-, “el ladrón del siglo” confiesa que es un delincuente jubilado. “Yo dejé todas mis adicciones, dejé el alcohol, no lo necesito más; dejé la cocaína, no la necesito más; dejé la nicotina, no la necesito más, y dejé la adrenalina; mi organismo no necesita más adrenalina, entonces no es necesario que me cuelgue de un balcón de un piso 18. Ahora me conformo con llevar todos los días a mi hijo al jardín y estar en mi trabajo”, dice a PERFIL.

El 30 de agosto de 2013, cuando lo expulsaron de Argentina por la Ley Nacional de Migraciones, que establece que los extranjeros condenados pueden abandonar el país una vez que cumplan la mitad de la condena, Vitette Sellanes prometió volver. Ya pasaron seis años, pero la pena no se extinguió (le dieron 21 años y seis meses de prisión, la pena más alta). Recién estará en condiciones de regresar en junio de 2034, cuando tenga 79 años. Pero “el ladrón del siglo” no quiere perderse la posibilidad de presentar su libro en el país donde se hizo tristemente célebre. Por eso, su abogado defensor, Gonzalo Rodríguez, adelantó que está tramitando una autorización especial que le permita a su cliente volver a Buenos Aires, al menos por un par de horas. Desde que regresó a Uruguay, Vitette Sellanes no solo plantó un árbol y tuvo un hijo; también se casó y escribió un libro. El banco lo robó hace trece años. Hoy jura que es un ladrón jubilado devenido en escritor.

El prólogo, Víctor Hugo y Mauricio Macri

El periodista Víctor Hugo Morales es el autor del prólogo del libro de Luis Mario Vitette Sellanes. Su elección no es casual: ambos son uruguayos y se conocen. En octubre de 2013, dos meses después de haber recuperado su libertad, el relator publicó una foto de su encuentro con “el ladrón del siglo” en un pasillo del restaurante de La Hostería del Parque Rodó.

En el libro Víctor Hugo realza la figura de un Vitette Sellanes que atenta contra el capitalismo: “Cuando roba a los ricos, alguien puede pensar que al fin de cuentas es un pequeño impuesto que paga aquel que se sirve de un sistema que estafa a millones. En el barco que lo trae a Buenos Aires sin un peso, no hay batalla. Está el dolor de una piba que ahora llora ante al jefe sin poder dar explicaciones de cómo pudo ser tan tonta, tan distraída, y entre gemidos ruega que le crean, que de verdad la robaron. Al capitalismo, se lo enfrenta como se puede. Solo hay que ver a qué se anima cada víctima”, destaca en el prólogo.

La parte más polémica es cuando el relator elige compararlo con el presidente Mauricio Macri. “En un lugar no demasiado lejano a la esquina en la que Mario Vitette enciende un cigarrillo y otea el horizonte de la ciudad, un presidente quizás está armando una empresa que se compra parques eólicos a bajo precio para insuflarles luego mucho más valor y venderlos. Pero no tiene la misma gracia. De los dos ladrones es preferible Vitette, porque su trabajo lo hace corriendo riesgos”, escribe el conductor televisivo.

En enero se estrena la película

El robo del siglo es el nombre de la próxima película de Ariel Winograd, que lógicamente está basada en el asalto al banco Río de Acassuso.

El 13 de enero de 2020, justo cuando se cumplan 14 años del golpe, se realizará la Avant Premier. Dos días después se estrenará en todos los cines.

El film reúne a un selecto elenco de actores, entre los que se destacan Diego Peretti, Guillermo Francella, Luis Luque y Pablo Rago, entre otros.

Vitette Sellanes será interpretado por Francella. El actor que ganó un premio Óscar con la película El secreto de sus ojos habló por teléfono con el “ladrón de siglo” para saber algo más de la historia que todo el mundo conoce. En la charla que mantuvieron, Francella elogió al ladrón: “Fuiste un genio”, le dijo, antes de aclararle que el llamado era “para hacer, lo más verosímil posible, a este Mario Vitette tan particular y tan singular que me sedujo”.