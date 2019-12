Las Cañitas: dos delincuentes heridos y detenidos tras un robo y tiroteo

Un feroz tiroteo se desató ayer viernes luego de un robo en la zona del barrio porteño de Las Cañitas. Al menos cuatro delincuentes habrían ingresado a la casa de una amiga del legislador porteño Daniel Presti. Dos de ellos fueron detenidos cuando ingresaban heridos al Hospital Penna.

Según confirmaron fuentes policiales a la agencia NA, se trata de dos hermanos de 24 y 28 años, uno de los cuales se encontraba herido de bala, y fueron apresados al ingresar al hospital.

El hecho ocurrió este viernes por la noche en la esquina de Zabala y Soldado de la Independencia, cuando al menos cuatro personas ingresaron a la vivienda en la que se encontraba la hija del diputado de la Ciudad Daniel Presti, del bloque oficialista Vamos Juntos, con una amiga.

Allí los delincuentes robaron dinero, teléfonos, aparatos electrónicos, y se fueron. Sin embargo, un vecino alertó al 911, por lo que, rápidamente, personal policial de la comuna 14 llegó a la zona y se encontró con la banda de ladrones que estaban saliendo del lugar.

Los delincuentes se escaparon en una camioneta 4x4 Chevrolet Trucker azul, pero antes dispararon contra los efectivos que repelieron la agresión. En las inmediaciones del lugar donde se produjo el tiroteo, según contaron las fuentes, quedaron tres autos dañados y se contabilizaron al menos 26 disparos en total.

Una rato más tarde, en el barrio de Villa Urquiza, la Policía advirtió que de una camioneta de similares características a la que participó del hecho, descendían dos hombres aparentemente heridos y se subían a un taxi.

El taxi los trasladó hasta el Hospital Penna en donde el menor de ellos, que tenía un tiro en la pierna, fue asistido, mientras que el mayor, afirmó que les quisieron robar y que les dispararon.

El taxista contó ante la Justicia que los hermanos subieron al auto en la intersección de las calles Llerena y Andonaegui cerca de las 21:30.

Los informantes agregaron que no hubo transeúntes, vecinos ni policías heridos.

La causa tramita en la Fiscalía Criminal y Correccional N° 26, a cargo del fiscal Patricio Lugones, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, cuyo titular es el juez Manuel Gorostiaga.

Por el momento el joven herido de bala y el acompañante poseen consigna policial en el hospital, hasta que declaren ante la Fiscalía.

Inseguridad. Por otro lado, esta tarde, en Las Cañitas se vivió otro hecho de inseguridad. El actor Diego Peretti sufrió un violento asalto por parte de dos "motochorros" que lo arrojaron al piso y le robaron el reloj cuando caminaba por la zona del barrio porteño de Palermo.

El incidente comenzó en la calle Chenaut, cerca de Báez, cuando el actor fue sorprendido por uno de los delincuentes, mientras que el otro lo esperaba a bordo de la moto.

"Me agarró del cuello, me tiró al piso y en ese movimiento simultáneamente me sacó el reloj. Lo que pasó es que la moto fue en contramano pero el patrullero decidió no ir en contramano y dar la vuelta manzana, con lo cual retrocedió 20 casilleros respecto a la moto. Era imposible que lo agarrara", relató en declaraciones al sitio Teleshow.

