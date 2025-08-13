Ley Antimafia: cayó “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central

En el marco de la Ley Antimafia y del Plan Bandera impulsado por el Gobierno nacional, un megaoperativo en Rosario culminó con la detención de Lautaro “Laucha” Ghiselli (31), actual jefe de la barra brava de Rosario Central, y de un segundo sospechoso por narcotráfico. La investigación, encabezada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), abarcó 17 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad santafesina.

Ghiselli asumió el liderazgo de la hinchada tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico referente durante 30 años -está vinculado con “Los Menores”- una banda narco sospechada de haber participado en ese crimen y en el de Daniel Atardo, ocurrido el pasado 9 de noviembre.

Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central.

La banda opera principalmente en el barrio 7 de Septiembre y figura en varias causas por su disputa interna de poder y vínculos con otras estructuras criminales.

La captura de Ghiselli se produjo en un departamento de la calle Salta al 2400, en el barrio Pichincha, por orden de la fiscal provincial Georgina Pairola, quien lo investiga como presunto organizador dentro de “Los Menores”. Durante el operativo se secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio del club rosarino.

La acción fue coordinada por el Equipo Conjunto de Investigación para la Aplicación de la Ley Antimafia en Rosario, con intervención de PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra), los fiscales regionales Matías Merlo y Georgina Pairola (MPA) y la fiscal Juliana González del Equipo Estratégico de Armas de Fuego.

En total, los procedimientos se desplegaron en direcciones como Martínez de Estrada al 7700, 7900 y 8000; Urdinarrain al 7900; México al 1600; Franklin al 2600; Cerrito al 6800; Schweitzer al 7700; Ayala Gauna al 8000; González del Solar al 1200 bis; Solís al 3000; Espinillo al 4000; Viamonte al 6900; Comando 602 al 4000; Barra al 1300 bis y Salta al 2400.

Además de las detenciones, se incautaron cuatro cargadores de pistola, 67 cartuchos calibre 9 mm, dosis de cocaína, una camioneta y diversos teléfonos celulares.

Segunda detención en el marco de la Ley Antimafia

En otro procedimiento realizado el lunes, fue arrestado Martín David Olivero por narcotráfico. Se le secuestraron envoltorios de cocaína, teléfonos celulares, cargadores y municiones calibre 9 mm. La medida fue ejecutada por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), bajo la coordinación de Germán Mazzoni y el fiscal de distrito Diego Carbone.

Las Fiscalías ordenaron la incomunicación de los acusados, el secuestro de todos los elementos y pericias urgentes sobre los teléfonos móviles, en el marco de una ofensiva judicial y policial que busca desarticular a las mafias vinculadas al narcotráfico y a la violencia en el fútbol rosarino.

