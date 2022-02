La jueza que besó a un preso quedó envuelta en otra polémica: qué pasó en Chubut

La jueza Mariel Suárez, que había sido noticia a principios del 2022 en Chubut por un polémico video junto al preso Cristian Omar “Mai” Bustos, dejó en libertad a un hombre que chocó con un camión al novio de su ex pareja. El hecho fue conocido hace semanas y el agresor había sido denunciado por intento de homicidio.

El domingo 6 de febrero, una cámara de seguridad captó un episodio de violencia en las calles de Comodoro Rivadavia. Ariel Almoacid, que se trasladaba en un camión, de repente frenó su marcha y localizó por el retrovisor a un auto ocupado por tres personas. Dentro del mismo, se encontraba el actual novio de quien había sido su pareja.

Almoacid apretó el acelerador y retrocedió de manera feroz, golpeando dos veces el auto, de mucho menor porte. “¿No le bastó con quemarnos un auto? ¿Con iniciarme un juicio haciéndose pasar por padre? Ahora nos toca comprarnos un auto hace 10 días ¿y nos sale con esto? ¡Nos quiere matar y nadie hace nada!”, escribió su ex pareja, furiosa porque el conductor del camión los amenazaba de forma constante.

Sin embargo, el hombre quedó libre por decisión de Mariel Suárez, a pesar de haber sido denunciado por intento de homicidio y reconocer que amenazaba a estas dos personas.

“No se puede entender cómo alguien que quiso matarnos, como quedó en evidencia en el video, camine en libertad como cualquier persona de bien”, dijo Nicolás Pacheco, el hombre agredido por el camión y actual novio de la ex pareja de Almoacid.

De acuerdo a Suárez, el acusado no presenta peligro de fuga. Guillermo Iglesias, abogado de Almoacid, dijo al medio local ADNSur que “la prohibición de salir de la provincia es una medida para asegurar aún más que él no tenga contacto con los denunciantes y que esté más cerca de la ciudad para que la jueza se asegure que no se va a ir”.

A pesar de que la jueza admitió la calificación de tentativa de homicidio, Iglesias justificó a su cliente diciendo que “es delito de daño lo que sucedió, se chocó contra un auto, en las dos ocasiones. Si habría tenido intención, hubiera seguido”.

La jueza Mariel Suárez y el preso Cristian Omar “Mai” Bustos.

Quién es Mariel Suárez, la jueza que había besado a un preso

La escena ocurrió entre las fiestas de fin de año, el 29 de diciembre último, en una de las salas del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew. Allí, Mariel Suárez de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia y el preso Cristian Omar “Mai” Bustos fueron descubiertos en una escena romántica entre mates y caricias.

En el video se observa de forma clara como la mujer y el detenido se acercan y terminan besándose por un corto lapso. La imagen de este polémico amor fue visualizada por un agente de guardia que le reporto la situación al jefe de la División Seguridad Interna, según informó el Diario Jornada.

Cuando la filmación tomó estado público estalló el escándalo. Entre noviembre y diciembre, Bustos fue juzgado y condenado por asesinar al policía Leandro Roberts y herir gravemente a Luis Cañumir. Incluso en uno de los juicios confirmó que apretó el gatillo para ultimarlo al primero.

