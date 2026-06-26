Más problemas para Morena Rial: irá a juicio por robo y amenazas en Córdoba

La Justicia de Córdoba confirmó que Morena Rial será juzgada desde septiembre próximo por una serie de hechos denunciados por dos de sus exparejas. La influencer enfrenta acusaciones por robo, hurto, amenazas y coacción, en una causa que se tramita desde hace más de tres años y que llegará a juicio luego de que fracasara un intento para evitar el debate.

El proceso se desarrollará en la Cámara en lo Criminal y Corrección de 11ª Nominación de la ciudad de Córdoba, a cargo de la jueza María Susana Frascaroli, que fijó el inicio de las audiencias para el 21 de septiembre a las 14. La causa reúne denuncias presentadas por sus exnovios Dylan Rodríguez y Facundo Ambrosioni, quienes la acusaron de distintos episodios.

Se conoció una nueva foto de Morena Rial desde la cárcel y un detalle llamó la atención

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Uno de los expedientes se originó en 2022, cuando Rodríguez denunció que la hija del periodista y conductor Jorge Rial, junto a otras dos mujeres, lo amenazó y provocó daños en su automóvil. Por ese hecho también fueron enviadas a juicio sus amigas, Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro.

A esa investigación se sumó otra denuncia presentada por Ambrosioni -con quien Morena tuvo a su hijo Francesco- y su familia. Según la acusación, la joven habría sustraído siete teléfonos celulares IPhone de un local comercial perteneciente a Ramiro, hermano de su expareja.

De acuerdo con la acusación, las amenazas atribuidas a Rial habrían tenido como objetivo impedir que los Ambrosioni impulsaran la denuncia por ese hurto. Entre los hechos investigados también figura una supuesta intimidación a Facundo, a quien habría amenazado con mandar a asesinar y prender fuego su auto.

Morena Rial al momento de su detención.

Antes de que se fijara la fecha del juicio, la imputada intentó acceder a una probation, ofreciendo realizar tareas comunitarias y pagar una reparación económica a los denunciantes. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por las víctimas, quienes están representadas legalmente por el abogado Carlos Nayi.

En diálogo con el medio Noticias Argentinas, el letrado informó que sus clientes consideraron insuficiente el resarcimiento ofrecido y solicitaron que la causa se resolviera en un juicio oral. "Están más que satisfechos", dijo sobre la confirmación de la fecha para el debate.

Inicialmente, Rial había propuesto indemnizaciones de 80.000 pesos para Rodríguez y Ambrosioni; 300.000 pesos para su hermano Rodrigo y 40.000 pesos para Norberto, padre de estos dos últimos. Luego, elevó la oferta destinada a Rodrigo a un millón de pesos, aunque tampoco fue aceptada. Finalmente, la Justicia desestimó la suspensión del juicio a prueba y resolvió avanzar con el debate oral.

La situación de Morena Rial por la causa en San Isidro

En paralelo al expediente que se tramita en Córdoba, Morena Rial continúa involucrada en una causa por una serie de robos ocurridos en viviendas del partido de San Isidro, en la zona Norte bonaerense, donde fue imputada por distintos hechos cometidos junto a otros acusados.

En ese expediente, se la acusó de presuntamente integrar una banda que habría participado en varios robos agravados, con cargos que incluyen efracción (romper, fracturar) y el escalamiento (trepar) en las casas y la actuación en poblado y en banda.

Morena Rial y Facundo Ambrosioni junto a su hijo.

En marzo de este año, alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Patricio Ferrari, mediante el cual aceptó una pena de tres años de prisión. Sin embargo, ese convenio todavía no fue homologado y aún resta una resolución definitiva para que la condena quede firme.

Mientras tanto, Rial permanece con el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de haber pasado varios meses alojada en la unidad penitenciaria de mujeres de Magdalena.

FP