“Me cargué una vida y tengo miedo”, el lamento del repartidor que mató al ladrón

por Leonardo Nieva

“Por favor, no hagan de esto un circo mediático”, suplicó a los periodistas que lo esperaban en la vereda de los tribunales, el repartidor de Glovo que este martes mató a un delincuente en La Plata.

Con un piloto, traje y corbata, Rubén Gómez (32) intentó pasar desapercibido en el ingreso, aunque la compañía de sus dos abogados terminó delatándolo. Para evitar ser fotografiado, cubrió su rostro con una bufanda.

Gómez había sido citado por la fiscal Ana Medina para comparecer a las 10 de la mañana de ayer, en el marco de la causa que investiga lo que pasó el martes pasado a la noche en el centro de la capital provincial, cuando el repartidor apuñaló a un delincuente que supuestamente había intentado asaltar a una mujer.

“No voy a dar explicaciones de lo que pasó, es una situación difícil para todos, tanto para mi familia como para la de ellos. Me cargué una vida que no hubiese querido que pasara. Es lamentable que esto esté sucediendo, es muy difícil afrontarlo. No sé cómo explicar lo que uno siente”, señaló a la prensa.

El repartidor aseguró que lamenta el trágico desenlace y dijo sentir miedo. “Tengo miedo en todo momento, no es fácil para mi familia ni la de ellos; nadie en esta vida consciente o razonable quiere cargar con esto”, explicó.

Gómez evitó referirse a lo que sucedió el martes pasado cuando mató a un viejo ladrón platense. “No voy a hablar nada de lo que dije en la declaración, eso ya está todo en la Fiscalía”, aclaró.

Damián Barbosa, uno de sus abogados defensores, sí habló del homicidio que se le imputa a su cliente.

“Es un hecho clarísimo de legítima defensa”, aseveró y agregó: “Nuestro defendido observó que una señora se encontraba gritando porque la habían asaltado. Se acercó para interceptarlo y demorarlo hasta que llegue la policía. Esta persona saca un arma de fuego, lo amenaza, le intenta robar la motocicleta y lo empieza a golpear con piñas y el arma de fuego. Empiezan a forcejear, se le cae la moto, en eso saca una navaja nuestro defendido de su bolsillo que utiliza para su trabajo cotidiano en Glovo. Y en el forcejeo le asesta dos puñaladas que termina lamentablemente con la vida de esta persona”.

La víctima, identificada como Julio Zapata (47), murió prácticamente en el acto.

Fuentes policiales confiaron a PERFIL que tenía tres causas penales por robo, hurto y tenencia de drogas. Además, la Justicia investiga si es el responsable de una seguidilla de robos violentos ocurridos en los días previos a su muerte.

La investigación la lleva adelante la fiscal Ana Medina, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1.

Según se sospecha, Zapata sería el responsable de dos robos violentos y el secuestro de una mujer, ocurridos el fin de semana pasado en distintos puntos de la capital provincial.

El primero de los hechos que se le atribuye ocurrió el sábado a las 16.30 en un kiosco de calles 6, entre 63 y 64.

El autor amenazó con un revólver al empleado, una compañera y un cliente, los encerró en el baño y se llevó el dinero de la caja. La víctima lo persiguió y advirtió que en la calle el ladrón paró a un auto que era manejado por una mujer y la obligó a que lo sacara de la zona.

Según publica el diario El Día, el delincuente le pidió que lo llevara hasta la zona del Hospital Italiano, donde finalmente se bajó.

Al día siguiente, habría asaltado un supermercado de 511 entre 6 y 7. En todos los casos, la descripción que las víctimas hicieron del autor coincide con las características del hombre que murió el martes pasado en la esquina de 10 y 46, cuando el repartidor de Glovo lo apuñaló al salir en defensa de la mujer que había sido asaltada a unas cuadras de allí.

Además, los voceros señalaron que en todos los casos exhibió un revólver similar al que fue hallado entre sus ropas.

Según fuentes policiales, Zapata, que vivía en la vecina ciudad de Ensenada, posee antecedentes delictivos.

Zapata tenía 47 años. En junio de 1996 se le inició la primera causa judicial por tentativa de hurto.

Trece años después (el 12 de octubre de 2009) fue apresado por tentativa de robo calificado y el 18 de mayo de 2016 volvió a caer por tenencia de drogas.

Que paso

◆ El martes a la noche un ladrón de 47 años fue asesinado a puñaladas por un repartidor de Glovo.

◆ El crimen ocurrió en la esquina de 10 y 46, en el centro de la ciudad de La Plata.

◆ El atacante, identificado como Rubén Gómez, declaró que salió a perseguirlo cuando advirtió que había intentado asaltar a una mujer y que lo hirió de dos puntazos en medio de un forcejeo.

◆ Fue imputado por homicidio pero quedó libre.