Médico condenado por abuso sexual murió en un choque en Santa Fe: sospechan que fue un suicidio

Murió Pablo Antonio Gazze, de 44 años, el médico flebólogo que había sido condenado esta semana a 17 años de prisión como autor penalmente responsable de delitos contra la integridad sexual, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante cometido contra varias de sus pacientes.

El accidente ocurrió en el día de ayer a las 18:30hs, en la Ruta Provincial N° 31, jurisdicción del Paraje El Carmen, a pocos kilómetros de su residencia en Avellaneda, cuando el hombre manejaba su Honda Civic y, en una curva, el vehículo se despistó e impactó contra el único árbol que había en el lugar.

A pesar de haber sido condenado, Gazze permanecía en libertad a la espera de la audiencia de medidas cautelares que pediría su prisión preventiva, la cual se iba a realizar este martes.

Según señalaron los investigadores en el informe preliminar de los hechos, el choque se produjo a alta velocidad, provocando la destrucción de la parte delantera del vehículo y la muerte inmediata del médico.

Dada su reciente condena, no tardaron en aparecer diferentes interrogantes en torno al siniestro y hubo quienes sugirieron que el hecho pudo haberse tratado de un suicidio. No obstante, aún no ha surgido un informe oficial aclaratorio al respecto.

De todas formas, en el día de ayer, Aldo Gerosa, el fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Reconquista, determinó que se prescindiría de la autopsia y que el cuerpo debía ser entregado a la familia para su posterior inhumación.

Sentencia a prisión

Gazze era médico flebólogo y dueño del sanatorio Padre Pío, uno de los centros más importantes de Reconquista, y también de la clínica Diagnóstico Médico Reconquista. El pasado martes 25 este fue condenado a 17 años de prisión efectiva e inhabilitado de por vida para ejercer la profesión tras resultar autor penalmente responsable de diferentes delitos de abuso sexual cometidos entre mayo del 2014 y diciembre de 2019.

El profesional médico fue condenado por un tribunal compuesto por los jueces penales Norma Senn, Gonzalo Basualdo y Martín Gauna Chapero, quienes lo encontraron culpable de seis de los nueve hechos denunciados. De los tres casos restantes fue absuelto de dos, mientras que en el caso del último abuso la mujer desistió de participar del juicio.

De todas formas, Gazze continuaba en libertad dado que la audiencia de medidas cautelares para solicitarle prisión preventiva estaba prevista para hoy, mientras que su muerte cambió el escenario y supone el fin de la acción penal. Cabe destacar que su abogado, Raúl Elías, esperaba los fundamentos del fallo y preveía apelarlo.

"Los magistrados entendieron que hay pruebas suficientes de que Gazze vulneró la integridad sexual de seis mujeres con las que se había comprometido a realizarles un tratamiento médico vinculado a problemas de várices. Abusó de las víctimas luego de aplicarles inyecciones en las piernas, en el marco de sesiones de escleroterapia", explicó el fiscal Juan Sebastián Marichal, según informó La Nación.

Sin embargo, el médico insistió en que era inocente hasta el último momento y afirmó que el juicio fue "puro relato" y que había "cero pruebas". A su vez, apuntó directamente contra el fiscal y lo acusó de "no tener objetividad" y de no haber investigado: "No investigó, no allanó mi consultorio", señaló.

"Soy inocente. Vine a tocar intereses políticos y económicos importantes. Vine a molestar, a hacer medicina, a querer cambiar, a tener sueños, a tener ganas de hacer y lo voy a demostrar", manifestó Gazze en diálogo con la prensa de Reconquista tras recibir su veredicto, un día antes de morir.