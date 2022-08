Un neurólogo argentino acusado de abuso sexual fue hallado muerto en una cárcel de Nueva York

El neurólogo argentino Ricardo Cruciani, que fue encontrado culpable por abusar sexualmente de seis de sus pacientes, apareció muerto este lunes en la cárcel de Rikers Island de Nueva York, Estados Unidos, donde se encontraba recluido.

Cruciani, de 68 años, estaba en libertad bajo fianza de un millón de dólares hasta el pasado 29 de julio, cuando se emitió el veredicto. El periódico New York Daily News informó que el profesional se ahorcó en un área de duchas del mencionado centro penitenciario.

Por el momento, el Departamento de Corrección de la ciudad no confirmó la noticia. En tanto, trascendió que el próximo 13 de septiembre estaba previsto que se conociera la sentencia contra el argentino hallado culpable por abuso sexual, violación y "comportamiento depredador".

Convicted rapist NY doctor Ricardo Cruciani ID'd as Rikers Island inmate who killed self: sources https://t.co/AoWXLFfc6F pic.twitter.com/bUYvyO5DHe

Sin embargo, el abogado de Cruciani, Frederick Sosinsky, emitió un comunicado donde señaló que su cliente había fallecido. Más tarde, el mencionado medio local detalló que se habría ahorcado con una prensa de su ropa subiéndose a una silla.

El letrado solicitó una "investigación inmediata y objetiva” sobre las circunstancias que rodean la muerte del neurólogo. También pidió saber si los guardias cumplieron con la orden judicial que establecía ponerlo bajo custodia protectora y bajo vigilancia.

El reconocido médico trabajaba en el hospital Mount Sinai de Nueva York. Además, enfrentaba cargos a nivel federal por presuntos abusos en otros hospitales de Pensilvania y Nueva Jersey.

63yo Ricardo Cruciani leaving court after pleading guilty to several counts of indecent assault & harrassment. The former doctor was once head of Drexel University’s neurology department. @KYWNewsradio pic.twitter.com/XJDFm9zCuC