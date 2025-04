Muerte de bebés en el Neonatal: el exministro de Salud de Córdoba dijo que hubo "ataques intencionales"

Mientras se desarrolla el juicio por la muerte de cinco bebés y el presunto intento de homicidio de otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba en 2022, el exministro de Salud de esa provincia Diego Cardozo, quien está acusado de encubrimiento, reveló que su percepción con respecto al caso cambió desde el inicio del debate y aseguró que hoy en día no tiene duda "de que se trató de ataques intencionales".

Las palabras del exfuncionario se dieron después del cierre de la declaración de testigos, donde se le permitió a los acusados a que volvieran a prestar testimonio. Cardozo habló luego de que lo hiciera la enfermera Brenda Agüero, acusada de "homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado" (cinco hechos) y a quien se le atribuyen los otros ocho casos con esa calificación, pero en grado de tentativa.

Juicio del Neonatal: declara Brenda Agüero y se enfrentan las estrategias de Cardozo y Carvajal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque no contestó preguntas, el médico y dirigente político, que también está imputado de “omisión de deberes de funcionario público” y renunció a su cargo en agosto de 2022, dio a conocer las medidas que ordenó luego de enterarse de dos muertes y otros dos casos en la que la salud de otros bebés se había complicado. "El 7 de junio, en una reunión me comentan de 2 fallecimientos y de 2 casos complicados. Me aseguré de que se hayan hecho las denuncias", destacó.

Además, sostuvo que ordenó intervenir el hospital, iniciar sumarios administrativos, y analizar el proceso de atención de los niños. "Estoy seguro de que si esas medidas no se hubieran materializado hubieran seguido ocurriendo hechos", manifestó.

En esa línea, también pidió “disculpas” a los familiares de las víctimas y dijo que "en sus 25 años de profesión nunca había visto algo así”.

Dando lugar a la hipótesis que afirma que las muertes fueron intencionales, Cardozo afirmó: "No podía creer que un ser humano pudiera cometer daño contra una criatura". En tanto, subrayó: "No tengo la menor duda de que a esos chicos los atacaron. Las casualidades no existen, estoy convencido de que estas criaturas fueron víctimas de ataques intencionales".

Diego Cardozo, exministro de Salud de Córdoba.

Además del exititular de la cartera sanitaria provincial, hay otros nueve exfuncionarios y profesionales del Ministerio acusados por distintos delitos, que van desde omisión de deberes de funcionario público; encubrimiento doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y hasta falsedad ideológica reiterada.

Entre otros, están imputados Liliana Asis (exdirectora del Hospital Materno Neonatal), Alicia Beatriz Ariza (enfermera profesional, exjefa de Enfermería del hospital), Pablo Miguel Carvajal (médico, exsecretario de Salud provincial), Julio Escudero Salama (abogado, exsubdirector de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud) y Marta Elena Gómez Flores (médica cirujana, con especialidad en Neonatología).

Muerte de bebés: la declaración de la exdirectora del Hospital

Otros de los acusados que volvieron a prestar declaración en la audiencia de este miércoles fue Asis. En ese contexto, señaló que en un comienzo sospecharon que los fallecimientos ocurrieron por una reacción a la vitamina K: "Me acusan de falsedad ideológica solo por firmar el formulario A, yo no veo ni al paciente ni la historia clínica. Eso lo hace el médico. Es un formulario para estadísticas, no un certificado de defunción".

De manera, manifestó que ejerció su “profesión con toda honestidad” y les habló a los familiares de los bebés fallecidos y de los que resultaron con problemas de salud. "Me duele por los padres. Que los médicos se acostumbran a la muerte es mentira y menos de un niño. Disculpas", finalizó.

Brenda Agüero, Liliana Asis y Diego Cardozo.

Antes, la enfermera acusada de matar a los niños también brindó nuevamente su testimonio, donde expresó que es inocente. “Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida, lo digo y no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice”, sostuvo.

Hacia el final de su explicación, Brenda Agüero concluyó: “Me mataron en vida. Aunque tenga la bendición de poder salir, afuera tengo la vida arruinada. La prensa no hacen otra cosa que decirme asesina serial”.

La cronología de los hechos denunciados comenzó el 18 de marzo de 2022 y terminó el 7 de junio del mismo año, con la descompensación y la muerte de distintos bebés que se encontraban internados en ese centro de salud. Para los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, hay pruebas suficientes para afirmar que Agüero les inyectó a algunos potasio y a otros insulina, supuestamente de forma deliberada y sabiendo que las dosis podrían ser letales.

FP

LT