Las madres de los niños fallecidos y de los sobrevivientes terminaron de declarar durante la tercera semana del histórico juicio por el asesinato de cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

Otro de los protagonistas fue Francisco Luperi, el ingeniero civil que denunció ante la Justicia los hechos el 4 de julio de 2022.

A continuación un repaso por las principales frases de los testimonios del juicio durante estos días.

Brisa M.

La mamá de una de las bebas fallecidas declaró el lunes y dio un conmovedor testimonio.

"No pensé que me la iban a matar".

"Tenía un pinchazo en la espalda y exceso de potasio".





" A la bebé le pusimos ropita rosa y un enterito de plush verde agua. A la tarde cuando la cambié, le encontré un punto rojo atrás y sangre en la ropita. Pensé que la habían limpiado mal".

"Después que la bebé falleció no volvió a ser el mismo, tuvo tres intentos de suicidio", dijo la mujer al referirse al padre de la niña que está privado de la libertad.

Ludmila T.

La mujer, madre de uno de los bebés que pudieron sobrevivir, declaró el lunes y cuando lo hizo la enfermera Brenda Agüero fue retirada de la sala. Narró las secuelas con las que vive su hija.

“Cuando le dan el alta, la llevo a mi casa y tres días antes de que cumpliera el mes le dan convulsiones. La llevo al Hospital Infantil. me preguntaron qué había pasado cuando nació. Estuvo internada ahí”.







“No era muy normal. En el Neonatal le hicieron estudios y la mandaron al Infantil para hacer una resonancia. Me dijeron que tenía secuelas de cuando estuvo internada”.

“Ahora toma medicación para las convulsiones. Solo dice mamá y papá, tiene problemita en las piernas. Muchos que no son normales”.

Justine B.

La madre de otro de los bebés que lograron sobrevivir reconoció a Brenda Agüero.

"La reconozco a Brenda Agüero. Sí, la reconozco. Era Brenda Agüero. Te reconozco perfectamente (La mira). La toco a la bebé y estaba helada. Tenía las uñitas moradas. Yo te pregunté si era normal que ella se pusiera fría (la mira a Brenda). Te acercaste la llevaste y no me diste explicación de más nada".

"Cuando la llevaste a F. me descompuse, me caí al piso (le sigue hablando a Brenda)".

"Quedó con un temblequeo. De bien que estaba, temblaba. Se ponía tiesa, dura, no reaccionaba".

"Ella hoy en día está bien (llora). Tengo miedo que a medida que pasen los años aparezca algo nuevo".

"Actualmente la bebé está muy bien, sin secuelas".

Raúl A.

“Viene la señora Asís, me lleva al frente y me dice lo que había pasado. Le dije ´no lo entiendo´. Me dijo ´hizo muerte súbita´. La reanimamos y está estable. Le pregunté si iba a salir adelante y me dijo, ´no te puedo decir´. Ahora pasa a terapia y se verá qué pasará. No la pude tocar”, expresó el esposo de Justine B.

Yasmín B.

“Una enfermera me revisa a mí y otra me lo saca para revisarlo y cuando lo revisan G. tenía la ropita con sangre. Lo envuelven en su mantita y se lo llevan rápido sin decirme nada. Entró una mujer con ropa normal, rompieron el colchón. Y decía ´no puede ser que pase otra vez con otro bebé´. Me preguntaba qué estaba pasando. Estaban buscando algo. Me dejan sola”.

“Tenía dos pinchazos en el muslo derecho. El lunes 9 de mayo le dan el alta a G. con una supuesta lesión en la piel. Lo vacunaron y nos fuimos a casa con la culpa de que lo había picado un bicho”.

“Es esta mujer (señala a Brenda) por el lunar que tiene. Primero me atendió en la sala de posparto y después me llevó a G. a la sala de recuperación”.

María Fernanda M.

"Entra una enfermera que puedo asegurar que era Brenda". "Amable, simpática, la reconocía el día que pasaron la foto de ella. Siempre aclaré en mis declaraciones", señaló otra de las madres de los bebés sobrevivientes.

“Se seguían sintiendo gritos, corridas. En ese momento quise salir porque estaba asustada. Una enfermera no me permitió que saliera. Me dijo que tenía que esperar. La chica que estaba conmigo me dijo que llamara a mi familia. Ya eran tres veces que se escuchó que gritaban y pasaban corriendo”.





"Me preguntaron si se me había caído, si la había golpeado. Le dije que ´en ningún momento le vi nada, que siempre estuvo conmigo, no se golpeó. Yo me imaginé que el moretón era una marquita, nunca imaginé lo que tenía. Me dijeron que quedaba en terapia intensiva y que tenía alto el nivel de potasio".

"La vi en una incubadora, boca abajo. No era moretón lo que tenía en la espalda, era como una quemadura".

"No se si fuiste vos o no pero espero que se sepa la verdad, que hablen, que no oculten más nada. No tienen idea lo que uno sufre. No hay un día que no me acuerde todo lo que pasamos".

Gabriela G.

“Mientras preparaban las cunitas, Brenda me pide la bebé supuestamente para ponerla en la cunita. Se la doy. Cuando se la doy, hace tres pasos. Y ella con la bebé en la manta hace un movimiento. Cuando me da la espalda la bebé gritó fuerte, Qué le hiciste le dije. Ella se puso colorada. La otra chica, su compañera le dice dámela y le dice ´es con vos que lloran los bebés´ y la calma”.

"Me dijo ´espera que le reviso el pañal´. Ella no lo revisó, le metió la mano por arriba y la bebé volvió a gritar. Ella se va de la sala y al rato vuelve con una doctora que me dice que me van a sacar la bebé para controlarla. Se la llevó”.

"Recién pude ver a mi hija a las 9 de la noche porque insistí. Ahí la vi a I. con cables, morada de la cintura para abajo, tenía oxígeno, las piernitas se le hacían para arriba y se desplomaban. Yo le pregunté por qué hacía así y el doctor me dijo es normal, es un reflejo. No dije nada en ese momento. Ese reflejo era porque se estaba muriendo", explicó sobre el estado de su hija que logró sobrevivir.

“Yo digo que se llama Brenda porque después, cuando mi bebé quedó internada me crucé en los pasillos y ella me preguntó cómo estaba mi bebé si sabía lo que había tenido. Le dije que no sabía, que se estaba estudiando. Ella me dijo: ´espero que se mejore´. Hizo dos pasos y le pregunté el nombre, me dijo Brenda. Además es muy parecida a una chica que trabajaba con mi hermana por eso recuerdo su cara”.

Francisco Luperi

“Compañeras de trabajo le refieren (a su esposa la médica Virginia Zamora, quien no está imputada en la causa) que había casos que no tenían explicaciones, muertes de las que no se sabe la causa”.

“Obviamente lo tomamos como una noticia triste, con preocupación. A medida que se fueron acumulando los hechos lo charlábamos cada vez con más alarma y preocupación”.

“Quizás transcurrieron 4, 6, 8 semanas no lo sé. Ella iba recibiendo información a destiempo. Recuerdo que un día vuelve del hospital comentó que había más bebés muertos o con lesiones, que no se sabía la causa de eso, entonces tomamos la decisión en conjunto, que esta información tenía que ponerse a disposición de la Justicia para que tomara conocimiento. Eran hechos graves que involucraban vidas de recién nacidos”.

“Yo hice la denuncia para tratar de resguardarla a ella (su esposa no está investigada ni vinculada con los hechos) pero desconocía si había una investigación. Decidimos presentar la información para que la Justicia verifique si los comentarios eran ciertos, si sucedieron los hechos”.

Virginia Zamora

"Lo que nosotros sabíamos en concreto es que había muertes, que la situación era grave y que las respuestas no iban a estar ahí. Creímos que la Justicia era el único lugar donde teníamos que asistir", aseveró durante su testimonio la médica Virginia Zamora, esposa de Luperi, quien no está imputada en la causa.

“Para mí fue un espanto. Me cuesta asimilar que haya pasado todo esto. Ha sido muy doloroso este proceso. En más de 20 años de profesión nunca pensé vivir una situación así”.

"No han sido fáciles estos días. A esas mamás y esas familias les deseo de todo corazón que lleguen a saber la verdad. Ayer mis dos hijas nos animaron y me dijeron que les diga que Dios las va a ayudar. A ustedes miembros de la Justicia les pido: no nos defrauden".

Fabiana del Soto

“No fue un error. Ninguna enfermera inocula potasio porque sabe lo que sucede. Esto fue intencional”, dijo quien en 2022 era supervisora de Enfermería del Centro Obstétrico.

Toda la cobertura del histórico juicio

La médica que posibilitó la denuncia dijo que les pidieron “no preguntar para no interferir en la investigación”

Por María Ester Romero

Muerte de bebés en el Neonatal de Córdoba: "Denuncié para que la Justicia verifique si los comentarios eran ciertos"

Por Perfil Redacción Córdoba

Qué dice la denuncia del ingeniero que alertó sobre las muertes de bebés en Córdoba

Por Andy Ferreyra

Muerte de bebés en el Neonatal: "Espero que se sepa la verdad y no oculten más nada"

Por Perfil Redacción Córdoba

Las madres se enteraron de la investigación judicial a través de la prensa

Por María Ester Romero

Muerte de bebés en el Neonatal: dos madres reconocieron a Brenda Agüero

Por Perfil Redacción Córdoba

Schiaretti y las madres del Neonatal: la controvertida reunión del 19 de agosto de 2022

Por Andy Ferreyra

Muerte de bebés en el Neonatal: "Tenía un pinchazo en la espalda y exceso de potasio"

Por Perfil Redacción Córdoba

El juicio ingresará a una etapa clave: la pericia médica para explicar qué pasó en cada caso

Por María Ester Romero

La reunión del 16 de mayo del 2022 es cada vez más difícil de explicar

Por María Ester Romero

Según los fiscales, todos los caminos conducen a Brenda: cómo se construye la prueba indirecta

Por Manuel Calderón

Juicio del Neonatal: cómo impacta en la salud de las madres enfrentar a Brenda Agüero

Por Andy Ferreyra

Muerte de bebés en el Neonatal: la segunda semana del histórico juicio, en frases de los protagonistas

Por José Perez