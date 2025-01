Schiaretti y las madres del Neonatal: la controvertida reunión del 19 de agosto de 2022

En una reunión que aún genera suspicacias, el 19 de agosto de 2022, a las 19 horas, el entonces gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió en el Centro Cívico a familiares de los cinco bebés fallecidos en el Hospital Materno Neonatal entre marzo y junio de ese año. El encuentro, gestionado por el ministro de Justicia, Julián López, y la secretaria de la misma cartera, Laura Echenique, buscaba transmitir un mensaje de apoyo y compromiso con la búsqueda de justicia.

Sin embargo, para las familias, hoy viendo en retrospectiva, el encuentro deja más interrogantes que certezas. Vanessa Cáceres, madre de Francisco, el primer bebé fallecido de la saga, calificó la reunión como "una película de terror en carne viva", según declaró la semana pasada en el juicio que se ventila en la Cámara Séptima.

La reunión del 16 de mayo del 2022 es cada vez más difícil de explicar

“No sé cuál era el sentido de la reunión. Recuerdo que el gobernador me dijo que él no me iba a devolver a mi nieta. ¡Como si yo no lo supiera!”, relató ante el Tribunal, Romina Cejas, abuela de Melody Luz, la quinta bebé fallecida el 7 de junio de 2022 a la madrugada.

Otros familiares de los bebés que asistieron a esa convocatoria contaron a este medio que tuvieron que dejar sus celulares afuera y que no podían comunicar el desarrollo de la reunión a terceros. El gobernador les aseguró que "estaba todo a disposición para que se haga justicia", pero luego nunca más hubo contactos de nadie vinculado al gobierno de Schiaretti, indicaron.

El abogado Carlos Nayi y una de las mádres víctimas tras la reunión con Schiaretti (Nicolás Bravo/La Voz):

El contexto de la reunión no era menor: se realizó el mismo día de la detención de Brenda Agüero, la enfermera acusada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado. Esta coincidencia temporal pone bajo sospecha una presunta coordinación entre el gobierno, la justicia y algunos medios de comunicación.

Mientras las familias ingresaban al Panal para el encuentro, Agüero era trasladada a la Jefatura de Policía, un operativo ampliamente divulgado por los medios. “Ahora sentimos que fue una jugada para que entremos con la cabeza explotada a la reunión y no podamos ni hablar”, dijo a PERFIL CÓRDOBA una de las madres víctimas.

El impacto de la reunión fue doble: emocionalmente devastador para las familias y simbólicamente poderoso para la narrativa gubernamental. Mientras algunos vieron un gesto de empatía por parte de las autoridades, otros lo interpretaron como una estrategia para encauzar el descontento social tras la movilización con antorchas frente al hospital un día antes y, también, para direccionar a la opinión pública contra la principal acusada.

El abogado defensor de Agüero, Gustavo Nievas, señala reiteradamente irregularidades en el proceso y falta de transparencia en las actuaciones judiciales. Se pregunta cómo autoridades y medios accedieron a información de un sumario que debía ser secreto. "Hay un ecosistema político, judicial y mediático con acceso privilegiado a información", denunció.