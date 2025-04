Juicio Neonatal: para la querella, “ya hablamos de certeza absoluta sobre la responsabilidad de Brenda Agüero”

La abogada Daniela Morales Leanza fue contundente: "Ya hablamos de certeza absoluta respecto de su responsabilidad, con toda la prueba que se ha producido en estos cuatro meses". "Pidió ampliar su declaración sin contestar preguntas, claramente asesorada por su defensa", explicó Morales Leanza sobre el testimonio de la principal imputada, Brenda Agüero. "No fue significativo. Repitió su historia vital. Negó algunas acusaciones, pero no modificó en nada la acusación", señaló en diálogo con Punto y Aparte, que se emite por Punto a Punto Radio (90.7).

El tribunal prevé dar a conocer el veredicto el próximo 6 de mayo. En las últimas jornadas también declararon la exfuncionaria Gómez Flores y un comisionado policial sobre las comunicaciones entre el hospital y el Ministerio de Salud.

Funcionarios que no denunciaron: "Eso es encubrir"

Morales Leanza remarcó que hay otras responsabilidades en juego: "Tienen imputaciones por omisión, encubrimiento y falsedad". Describió documentos con diagnósticos falsos, investigaciones internas, sospechas firmes y una persona sindicada que nunca fueron informados a la Justicia. "Jamás formularon una denuncia. Eso es encubrimiento".

Gómez Flores: relato largo, sin respuestas

La exfuncionaria Liliana Gómez Flores declaró ayer en el juicio. Según la querella, "fue un relato largo, sin responder preguntas". Admitió que creyó que los pinchazos del 26 de abril podían haber sido un accidente: "Eso implica asumir una culpa o negligencia. Y tampoco se denunció".

Declaró Brenda Agüero: “No sé qué pasó en el Neonatal”

Morales Leanza subrayó que esa admisión, aunque parcial, expone una de las claves del encubrimiento institucional: "Reconocer que había algo mal y no denunciarlo es lo más grave", dijo.

En ese sentido, sostuvo que "desde el inicio vimos un pacto de silencio: todos mantenían una misma línea", dijo Morales Leanza. Pero en esta etapa, observan una ruptura: "Cada uno empieza a revolear la media, a decir 'yo avisé', 'ya habían hecho la denuncia'. Pero la responsabilidad no termina al avisarle a un superior. La obligación es denunciar".

Testimonio clave de una madre

Morales Leanza relató el caso de una madre que se presentó sin asesoramiento legal: "Una mamá que vive fuera de la ciudad, cerca de una montaña, llegó por su cuenta a la jefatura. Contó que una enfermera tomó a su bebé, lo giró, y el bebé gritó como si le dieran un pinchazo. Luego esa persona negó haberlo hecho. No le creemos absolutamente nada de lo que dice".

Neonatal: declaró el comisionado policial sobre las comunicaciones de funcionarios

Morales Leanza representa a dos madres cuyos hijos tienen secuelas graves. Uno de los casos involucra a una bebé que recibió potasio en la espalda: "Se le comió el músculo, se le hizo una escoliosis. Usa corset y necesita hidroterapia de 200.000 pesos mensuales".

El otro es el de una niña que recibió insulina: "No camina, no puede agarrar una cuchara, convulsiona constantemente. Tiene daño neurológico irreversible y requiere rehabilitación diaria". Si bien ella no lleva la parte civil, aclara: "Hay reclamos. Es la responsabilidad objetiva del Estado, porque esto ocurrió en un hospital público bajo control sanitario".