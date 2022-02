Murió "Aceite", el asesino de un cajero del Banco Nación, un día después de ser detenido

Alberto Manuel Freijo, conocido como “Aceite” o “Aceituna”, murió horas después de haber sido detenido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El hombre fue uno de los prófugos más buscados de Argentina y estaba acusado por ser el responsable del homicidio de un cajero de la sucursal de Isidro Casanova del Banco Nación Argentina.

Luego de permanecer prófugo por más de dos años, el paradero de Freijo fue encontrado ayer en Florencio Varela, pero, al hacerse presentes los efectivos de la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, el criminal abrió fuego contra los efectivos.

Detuvieron a "Aceite", el acusado de asesinar a un cajero del Banco Nación

La Policía mantuvo un tiroteo hasta que cayó al piso con cinco impactos de bala, lo que le provocó graves heridas a la altura del omóplato y del brazo izquierdo. Llevaba una remera blanca manchada de sangre al igual que su rostro.

Por esto mismo, “Aceite” fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona bajo custodia y esta tarde estaba en grave estado, pero la atención recibida no fue suficiente para evitar su muerte.

Las armas secuestradas a "Aceite".

El sospechoso llevaba una pistola Bersa calibre 9 milímetros, dentro de una mochila. También encontraron una ametralladora Halcón del mismo calibre con el cargador colocado, un chaleco de transporte con la inscripción "Policía", una gorra de la misma fuerza, un juego de esposas y dinero en efectivo.

“Aceite” y el crimen del cajero del Banco Nación

El hombre fue el responsable de la muerte del cajero del Banco Nación de Isidro Casanova, Chávez Torres, el 31 de enero de 2020, cuando disparó a matar contra el empleado.

Desde ese momento, Freijo era buscado intensamente por la Policía de la Provincia de Buenos Aires e Interpol, por lo que se impuso una recompensa por la información de su paradero de hasta 5 millones de pesos.

Se fugó como un topo del penal de Ezeiza y ahora lo buscan por un crimen brutal

Con la noticia de su detención, la madre del fallecido en el Banco Nación manifestó: “Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material".

Sin embargo, “Aceituna” ya había protagonizado una fuga de película en 2013, cuando logró escaparse de la cárcel de Ezeiza por un túnel subterráneo. El plan de fuga se puso en marcha con un boquete realizado por los internos en medio de los festejos por el Día del Niño. De igual forma, cinco meses después fu recapturado en La Matanza, Provincia de Buenos Aires, en el marco de un operativo antidrogas.

RdC / ds