"Nadie hacía nada", contó el vecino que intentó rescatar a la joven atacada por dogos

Tras el ataque brutal de dos perros dogo que terminó con la vida de Trinidad, una joven de 15 años que se encontraba paseando a sus mascotas en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba, un vecino sumó escalofriantes detalles del trágico momento y manifestó que lo sucedido deja "cargo de conciencia".

"La gente gritaba, lloraba y filmaba, pero no hacía nada", relató Marcelo, uno de los involucrados que intentó evitar el fatídico desenlace, en diálogo con El Doce Tv y añadió: "Te queda ese cargo de conciencia, la impotencia de saber si no podrías haber hecho algo más".

"Parecía la 'Masacre en Texas'": dos dogos mataron a una chica de 15 años mientras paseaba a su perro

Cabe mencionar que el hombre no fue un vecino más de los que presenciaron el ataque a la adolescente de 15 años, sino que también fue atacado por uno de los perros, resultando con un profundo corte en la cara tras intentar defender a la víctima de los animales.

Sobre el angustioso momento que tuvo lugar en la mañana del domingo, Marcelo señaló que él se encontraba haciendo un asado en su casa mientras celebraba un cumpleaños y fueron su hijo y un sobrino quienes lo alertaron del ataque del que se percataron cuando regresaban de un almacén cercano.

"Llegaron corriendo, casi sin aliento y me dijeron lo que estaba pasando. No dudé. Salí a la calle y le pedí a mi hijo que me traiga un palo de escoba. En ese momento no sabés bien qué hacer. Había gente alrededor, muchos gritos. Pero nadie hacía nada", relató.

El hombre también fue atacado en el intento de rescatar a la joven. | El Doce TV

Con respecto a su intervención en el hecho, conmocionado, explicó: "Le pegué al perro que la tenía a la chica del cuello, pero ni se inmutaba. Me alcanzaron un pico y le pegué un par de veces, pero nada. Luego un vecino le asestó unas puñaladas y yo seguí con el pico, pero el perro no la soltaba. No la soltaba".

En el violento contexto el hombre también resultó herido en la parte derecha de su mandíbula luego de que otro perro le saltó encima. "No sé si me rasguñó con los dientes o me arañó en la cara", señaló sobre el corte por el que debió recibir cinco puntos de sutura.

"Todo pasó muy rápido. No estábamos preparados para esta situación. Luego de que el perro la soltó, la chica se sentó en el piso, abrió los brazos como pidiendo ayuda y luego se cayó para atrás. No sabíamos si levantarla, sentarla, no sabíamos qué hacer", narró.

Córdoba: los dogos que mataron a Trinidad no estaban registrados como Perros Potencialmente Peligrosos

Luego del ataque, los perros continuaron enfurecidos y uno de ellos se metió a la casa de otro vecino, quien para defenderse lo atacó a cuchillazos y lo mató. En este contexto ambos animales fueron asesinados. Asimismo, el dueño de estos fue imputado por "homicidio culposo y lesiones culposas".

Por su parte, la joven fue trasladada al Hospital de Urgencias de la capital cordobesa con profundas heridas en la cabeza, cuello y rostro. Además, tenía dos arterias perforadas, por lo que su cuadro era irreversible, por lo que murió pocas horas después en el centro médico.

AS./fl