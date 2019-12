No estaba embarazada la mujer que desapareció de un hospital

por Nicolás Fábrega

Sandra Sepúlveda, la mujer de 40 años que desapareció el jueves en un sector que une la Maternidad del Hospital San Martín de La Plata con otro pabellón y por la que se llevó a cabo una importante búsqueda, no estaba embarazada, y ahora su marido, Mauricio Martínez Paz, podría ser procesado por el delito de “falsa denuncia”, ya que fue quien relató que su esposa cursaba una gestación de ocho meses y que alguien la había secuestrado para sacarle el bebé.

Sepúlveda, quien fue hallada sana y salva cerca de las 17.30 del viernes en la casa de una tía suya del barrio porteño de La Paternal, fue sometida a una serie de estudios clínicos, cuyos resultados fueron categóricos. “No está embarazada, no se sabe por qué dijo tal cosa”, admitió el fiscal de la causa, Marcelo Romero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de La Plata. Y añadió que “todo fue una falsedad”.

Sobre la salud mental de la mujer, relató que “está ubicada en tiempo y espacio, o sea que psiquiátricamente está estable y puede declarar cuando yo lo decida”. Aclaró que no puede imputarla por falsa denuncia porque ella no la radicó, y en ese sentido a quien apunta es al hombre, quien a su vez irá a juicio por una causa de abuso sexual contra la hija (menor de edad) de una ex mujer suya.

“Tengo que establecer si él sabía que esto era una falsedad o no”, contó Romero, y dijo que los dos involucrados en esta historia continúan en libertad. “Lamentablemente hubo un gasto inmenso del Estado para la búsqueda de una persona que nunca estuvo desaparecida, sino en la casa de familiares”.

Sin embargo, Sepúlveda sigue diciendo que efectivamente estuvo embarazada y que el jueves había ido al Policlínico San Martín porque iban a hacerle una cesárea.

Ella asegura que tenía turno a las 8 de la mañana, pero minutos antes fue al baño y sintió que una mujer con ropa de médica le tocó el hombro y se desvaneció. Al volver en sí, estaba en Constitución y en su vientre ya no estaba el bebé que dijo haber gestado durante cuarenta semanas.

Sin embargo, desde el centro de salud confirmaron que Sepúlveda no es paciente del servicio de Obstetricia y “no hay registro de que se haya atendido acá o que haya tenido turno”. Como si fuese poco, la médica de la salita de Berisso donde supuestamente la mujer también se atendió, dijo que ella no la revisó ni le practicó los estudios correspondientes. ¿Por qué mienten? Por ahora nadie lo sabe.