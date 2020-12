Ordenan detener a dos rugbiers tras brutal ataque a un joven en una fiesta clandestina

La Justicia ordenó detener a dos hermanos rugbiers acusados de atacar a un joven en una fiesta clandestina en la playa de Claromecó el domingo pasado. Los apuntados son los mellizos Lucio e Ignacio Cozzi (31) que fueron jugadores de La Plata RC.

La jueza Verónica Vidal a cargo del Juzgado de Garantías Nº1 de Bahía Blanca ordenó hoy la detención de los platenses. Están acusados de golpear a Felipe Di Francesco (23), estudiante de abogacía, hasta provocarle graves lesiones. La víctima tiene fractura de tabique por lo que deberá ser operado y le astillaron cuatro dientes. Además de comprometida la visión de un ojo.

Felipe Di Francesco contó que fue atacado de atrás y cuando estaba solo.

“En Claromecó no se le pega a los pibes” y “basta de impunidad” son dos de las leyendas que circularon en redes sociales con la cara de los hermanos acusados por la familia de Di Francesco de ser los agresores. Ente este caso, fue inmediata la alusión al crimen de Fernando Baez Sosa, asesinado en Villa Gesell.

El ataque se produjo el domingo pasado en una fiesta clandestina que se organizó a dos kilómetros del faro de Claromecó.

Según contó Di Francesco a TN todo comenzó sobre el final del evento cuando junto a su hermano Ramiro y parte de los organizadores de la fiesta comenzaron a juntar la basura que había quedado en el lugar.

Ahí apareció un grupo de jóvenes que comenzaron a tirarles botellas de vidrio y latas al fuego. "Vení, juntá ahora vos la basura", le dijo Lucio Cozzi según relató la víctima. Pero la discusión no pasó a mayores. O eso creyó el estudiante de abogacía.

"A los 20 minutos, cuando estaba solo subiéndome a la camioneta para irme de la fiesta, me enganchan de atrás, prácticamente indefenso, los dos mellizos", indicó Di Francesco en referencia a Lucio Cozzi e Ignacio.

"No sé si me estaban esperando, porque no vi en qué momento ellos aparecieron. Directamente me desperté después del golpe en la cara. Quedé inconsciente y luego me siguieron pegando alguna patada o alguna piña, a juzgar por el grado de las lesiones", declaró.

Ayer se le había dictado la prohibición de acercamiento de los rugbiers a la víctima. Ahora pidieron que los detengan.

NG