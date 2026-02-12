La causa que investiga a una presunta "secta" acusada del delito de trata de personas y que operaría en San Carlos de Bariloche, Neuquén, sumó este jueves un nuevo capítulo. Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso detenido desde marzo de 2025 y señalado como el líder de la organización, pidió su sobreseimiento y absolución, aunque la Justicia rechazó esta petición.

La solicitud fue realizada por su abogado, Carlos Broitman, basado en los problemas de salud que presentaría el principal imputado, detenido cuando intentaba viajar a Brasil y alojado desde el año pasado en el penal de máxima seguridad de Rawson. Rudnev estaría muy enfermo y habría perdido cerca de 50 kilos, según trascendió.

Secta rusa en Bariloche: sospechan que habría más víctimas

Por esta razón, el letrado había pedido anteriormente que el ciudadano ruso atraviese el proceso en prisión domiciliaria, pero también le fue denegada. En sus consideraciones, el fiscal general Fernando Arrigo sostuvo que era necesario que siguiera detenido en un penal de máxima seguridad y el Tribunal de Revisión de General Roca indicó que no existían "pruebas médicas suficientes" que justificaran el beneficio.

Según el fallo, que se conoció a fines de enero pasado, el pedido de arresto domiciliario se basó en alegaciones sin respaldo pericial oficial y en informes de médicos de parte. Ahora, el juez federal Gustavo Villanueva basó su negativa acerca del sobreseimiento en el hecho de que todavía rige el plazo que se le otorgó a los representantes del Ministerio Público Fiscal para investigar y añadir pruebas a la causa.

En ese sentido, el magistrado explicó que el abogado podría presentar este pedido a partir del 4 de abril, momento en que concluye el plazo y la Fiscalía podría solicitar la elevación a juicio del expediente en el que se investiga a 19 personas -entre ellas Tamara Saburova, esposa de Rudnev- por supuesta trata de personas y reducción a la servidumbre.

"Hicimos el pedido de sobreseimiento, y el juez dijo que quedando casi dos meses hasta la formulación de cargos para saber si se va a juicio o no, presentarlo ahora implica hacerlo en un muy corto plazo", comentó Broitman en declaraciones al medio Río Negro.

El abogado de Rudnev denunció "amedrentamiento"

El representante legal de Rudnev realizó la presentación ante la Justicia después de haber hecho una denuncia por "amedrentamiento" y "seguimiento", en medio de una serie de hechos que sufrió en su propia casa, ubicada en el country "El Venado" de la localidad bonaerense de Canning, en Esteban Echeverría.

El Dr. Broitman presentó un hábeas corpus preventivo después de que un hombre, que se hizo pasar por un supuesto repartidor de la aplicación Mercado Libre, apareciera en la guardia del barrio privado. En esta mecánica, el implicado hizo preguntas con el fin de confirmar la identidad del abogado y tomar conocimiento si residía o no allí.

Poco después, el sospechoso se retiró en una camioneta donde lo esperaban al menos otras cuatro personas. "Esto no puede ser interpretado como un hecho aislado ni casual. Configura un cuadro objetivo de gravedad institucional", expresó el defensor del presunto líder de la organización conocida como Ashram Shambala.

El caso de la "secta rusa" de Bariloche

Hace más de diez años atrás, Konstantin Rudnev fue condenado a 11 años de prisión en Rusia por delitos sexuales contra seguidoras de su organización, que fundó a fines de los ochenta en Novosibirsk. Tras cumplir la pena, residió en Montenegro antes de instalarse en Argentina y, de acuerdo a su defensa, aquel juicio tuvo motivaciones ideológicas y de persecución a su pensamiento religioso.

Sin embargo, en nuestro país el caso inició luego de la denuncia realizada por personal médico del hospital de San Carlos de Bariloche. Allí, aseguraron que una paciente embarazada de nacionalidad rusa habría sido sometida por una agrupación y, tras dar a luz, mujeres que formaban parte de la misma habrían intentado alterar la partida de nacimiento para inscribir al recién nacido como hijo del presunto líder.

Meses después, la propia mujer dijo públicamente que "no había sido víctima" de una secta, pero el caso quedó envuelto en un clima de incertidumbre por la cantidad de personas implicadas y algunos elementos registrados durante allanamientos a distintos domicilios. Rudnev fue arrestado junto a varias mujeres en el aeropuerto de Bariloche, ya que se dirigía a Buenos Aires para luego viajar a Brasil.

La investigación apunta a corroborar si el presunto jefe de la organización llevaba adelante o no una estructura para captar, manipular y presionar de forma coercitiva a mujeres, con una presunta fachada de cursos de yoga y espiritualidad. Los acusados son investigados por presunta explotación sexual y reducción a la servidumbre.

