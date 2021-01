Qué le dijo Carolina Piparo a la fiscal y por qué podría ser acusada por falso testimonio

Carolina Piparo (44) volvió a declarar ante la Justicia. Lo hizo para aclarar algunos puntos oscuros de su testimonial anterior, pero también para convencer a la fiscal María Eugenia Di Lorenzo de que su marido no atropelló con intención de matar a los dos motociclistas que confundió con los motochorros que la asaltaron en la madrugada de Año Nuevo en la ciudad de La Plata.

Carolina Piparo no solo respondió las preguntas de la fiscal penal platense, sino que además contestó los interrogantes de los tres abogados que representan a las víctimas, Martín De Vargas, Juan Fontana y Juan Beluardo.

La diputada provincial de Juntos por el Cambio insistió con la teoría del accidente y amplió su versión sobre lo que pasó en las calles 21 y 39, donde el Fiat 500 L que conducía su marido Juan Ignacio Buzali (47), preso desde el viernes 8 de enero, arrolló a Luis Lavalle (23) e Iván Coronel (17).

Juan Ignacio Buzali está preso desde el 8 de enero pasado (Foto: Diario El Día/Dolores Ripoll).

Para la titular del Ministerio Público, su esposo, Juan Ignacio Buzali, conducía a "toda velocidad" y embistió "de lleno" a las víctimas. Para ella, en ningún momento se advirtió una "maniobra de esquive".

En la nueva testimonial, a la que tuvo acceso Perfil, la legisladora hizo una corrección sobre la descripción que previamente había realizado de la moto que atropellaron. En la foja de la 5 de la declaración anterior, Piparo describió el rodado "como de motochorros". Sin embargo, ahora lo negó.

"Nunca me referiría así porque hay muchos tipos de moto, por ejemplo, las de Rappi, que son motos de menor cilindrada", intentó explicar y enseguida recordó la trágica salidera de 2010, cuando la balearon estando embarazada de nueve meses: "Parecía una de las motos que me robaron en el año 2010", señaló.

La supuesta “emboscada”

Carolina Piparo recalcó en su declaración -cosa que no había hecho en la anterior- que los "emboscaron". "Yo siento que disminuyen la velocidad para encerrarnos. Yo me sentí encerrada", aseguró la diputada macrista.

Enseguida fue interpelada por la fiscal. "La respuesta es ambigua. ¿Usted vio motos que la estuvieran encerrando?", se interesó Di Lorenzo. "Yo vi cinco motos que me estaban encerrando -respondió Piparo-. Me resulta difícil separar lo que vi de lo que sentí en ese momento, porque fue un segundo".

La diputada explicó que al encontrarse "con las motos encima" intentaron escapar de esa situación: "Me refiero a la emboscada de un delito que yo sentí", añadió, aunque aclaró que nunca vio armas. "Pensé que tenían armas. Sí vi que uno hace un movimiento con la moto. Siento que mueve el manubrio".

En la ampliación, Piparo fue reiterativa respecto a las sensaciones que experimentó en los instantes previos al atropello y la persecución de los amigos de los motociclistas. Por esa razón, el abogado Martín de Vargas la cruzó en un tramo de la declaración: "¿Siente o ve?", la interpeló.

Para aclarar las dudas, la diputada dibujó en una hoja la posición de las motos y el auto para ilustrar el momento de la supuesta emboscada. "Mi marido intenta salir por un costado y embiste a la otra moto. Esa es la que marqué con una X; la que embistió mi marido. La quisimos esquivar por la derecha. Yo no sentí ningún zig-zag. Sí recuerdo que doblamos en varios momentos buscando a la Policía. Cuando yo estaba escapando de las cuatro motos llamé al 911 pero no al SAME porque lo único que me importaba era salvar mi vida. Cuando me sentí a resguardo pregunté y me dijeron que no había registro de heridos en el SAME".

“Piparo miente”

Los abogados de los heridos están convencidos que Piparo miente para favorecer la situación procesal de su marido, quien se encuentra detenido en la DDI de La Plata acusado por el delito de "tentativa de homicidio". Por esa razón, en las próximas horas harán una presentación para que sea imputada por el delito de falso testimonio.

Para Fontana, abogado de Coronel, Piparo "mintió en su declaración" y señaló que durante la testimonial se contradijo y se mostró nerviosa y confundida. "Ella habla de una emboscada pero los videos en ningún momento muestran lo que ella dice", señaló el abogado.

Juan Fontana, abogado defensor de uno de los heridos.

Mañana, la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata podría resolver si le otorga o no la excarcelación a Buzali mientras se desarrolla el proceso. En su declaración indagatoria, el marido de Piparo aseguró que "lo que pasó fue un infortunio y un accidente" y que "jamás" quiso "lastimar a nadie"

Los hechos

El caso ocurrió el viernes 1° de enero cerca de las 2 de la madrugada, cuando al menos seis motochorros asaltaron a Carolina Piparo en la puerta de la casa de su suegro, ubicada en las calles 47 entre 15 y 16. Le robaron la mochila y un teléfono marca iPhone, que días después apareció en Berisso.

Según se pudo acreditar en la causa, los dos jóvenes que fueron atropellados por Buzali y Piparo no eran delincuentes: estaban junto a un grupo de amigos recorriendo la tradicional quema de muñecos.

De acuerdo a la versión de los testigos, la diputada y su esposo arrastraron a la moto varios metros y no frenaron para asistirlos. Ellos aducen que no se detuvieron por temor a ser nuevamente asaltados.

Nuevo detenido

Un menor de 15 años, que presuntamente integra la banda que asaltó a la diputada, fue demorado durante un procedimiento realizados por personal de la Comisaría 9ª de La Plata.

El adolescente terminó arrestado junto a otro chico de 17 que lo acompañaba porque se sospecha que ambos serían los autores del robo que sufrió un joven el lunes pasado en las calles 11 y 71.

Por el ataque a Piparo los presuntos autores están identificados. Dos de ellos fueron arrestados entre el 8 y el 10 de enero pasado, pero actualmente ninguno se encuentra detenido porque el defensor oficial de ambos pidió la eximición de prisión.

CP