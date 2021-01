Quién es "la chica de Fucsia" acusada de secuestrar a un chico en una colonia de Caballito

La joven de 25 años detenida por secuestrar a un niño de 6 años de una colonia de vacaciones en el barrio porteño de Caballito, al hacerse pasar por la niñera, es paciente psiquiátrica y los investigadores apuntan a su salud mental.

La acusada, que en su cuenta de Instagram se identifica como "la chica de Fucsia", fue indagada por la jueza nacional Correccional y Criminal Número 14, María Provitola, quien le imputó el delito de "privación ilegítima de la libertad" y continuará presa.

En su perfil afirma que trabaja como paseaperros, organiza un ciclo de cine independiente llamado “Ciclotímicxs”, hace entrevistas para la revista colectiva “Todo en Bondi” y escribe poesía. Además, dice interpretar la carta astral y es fanática de Luis Alberto Spinetta, consignó Clarín.

Sin embargo, los investigadores apuntan a su salud mental ya que la joven que vive en un departamento en Villa del Parque, donde se realizó un hallanamiento y secuestraron celulares, una computadora y una historia clínica, es paciente psiquiátrica.

Por este motivo, también hallanaron la casa y el consultorio de su psiquiatra en Parque Avellaneda, donde secuestraron su talonario de recetas y tres hojas con anotaciones vinculadas a la acusada, de pocos días atrás.

Allanan consultorio del psiquiatra de la mujer que secuestró a un nene

Si bien no trascendió el contenido de la declaración de "La chica de Fucsia", un vocero judicial con acceso al expediente informó a Télam que por el momento el abogado defensor de la joven no solicitó su excarcelación. Previamente, la imputada había sido sometida a los estudios psiquiátricos y psicológicos de rigor, para determinar que estuviera en condiciones de declarar ante la magistrada.

La misma fuente señaló que la jueza Provitola cuenta con un plazo legal de 10 días para resolver el procesamiento de la acusada, durante el cual dispondrá de distintas medidas de prueba. Mientras tanto, la joven continuará detenida en la Alcaidía de la Comisaría Comunal 1, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Según informó Clarín, la mujer habría dicho que estaba embarazada y por esa razón fue trasladada al hospital Rivadavia para ser sometido a un análisis, que dio negativo.

Cómo entró al club y se llevó al menor

El hecho se registró el jueves al mediodía en una colonia de vacaciones del "Club Oeste" de Caballito, cuando la joven simuló ser la niñera del menor y lo retiró del lugar sin que los responsables advirtieran la situación.

Según informó Clarín mediante la declaración de un empleado del club, la joven entró al establecimiento pidiendo permiso para ir al baño. Luego, "aparece una chica que lo agarra fuerte de la mano, le pregunta cómo se llama y le dice ‘vamos que la puerta está abierta’, se lo llevó por la fuerza. Mi hijo gritó pero el profesor no lo escuchó", relató esta mañana la madre del niño.

El empleado del club dijo que escuchó a un profesor decir que el menor estaba con la niñera. De todas maneras, aseguró que le dijo a la acusada que no podía estar en ese sector del club y le respondió: "Perdoname, tenés razón, no me di cuenta, soy la niñera”.

Secuestro en la colonia: investigan si la detenida conocía a empleados del club

Según contó, la chica "“muy tranquila, sin ningún signo de encontrarse apurada o nerviosa, y conversaba normalmente”. Y agregó que al irse le comentó que iban al Parque Chacabuco.

Los responsables de cuidar al niño se percataron de lo ocurrido cuando Marcela, la verdadera tía del nene, fue a retirarlo y se dieron cuenta de que ya no estaba en el lugar, por lo que llamaron al 911.

Tras la denuncia realizada por la familia, se montó un fuerte operativo policial tras el cual se pudo rescatar al niño cuando se hallaba junto a la mujer en el Parque Rivadavia, a cinco cuadras de la colonia.

Investigan si hubo abuso

La "chica de fucsia" fue indagada este sábado 30 de enero durante tres horas por la jueza de instrucción Alejandra Provítola y seguirá detenida.

Si bien no se conocen los términos de la declaración de la detenida, se supo que se le había realizado una pericia psicológica que concluía que era consciente en sus actos, por lo que se decidió que continúe su arresto por "privación ilegítima de la libertad".

Fuentes judiciales dejaron trascender a la agencia Noticias Argentinas que se investiga si el delito incluye un abuso de menores.

Ahora los investigadores analizan si la joven conocía a alguno de los empleados del club para determinar si hubo complicidad y si la mujer había planeado el secuestro, según informaron fuentes judiciales a Télam.

El menor declaró este viernes durante dos horas y media en Cámara Gesell, aunque tampoco trascendieron los detalles de su declaración.

