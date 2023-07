Renunció el abogado de Emerenciano Sena y Marcela Acuña: "No estaba de acuerdo en que hicieran cosas sin consultarme"

Juan Carlos Saife, uno de los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña en la causa por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, anunció este miércoles que renuncia a la defensa de Acuña. El letrado argumentó que estaba en desacuerdo con que “se hicieran cosas” en la causa sin consultarle.

"Yo dije que no estaba de acuerdo en que se hicieran cosas sin consultarme que estén relacionadas con la causa y que no había permitido que mi defendido hiciera lo que quiera con la causa", dijo el letrado, según informó Diario Chaco.

No obstante, aseguró que no hubo un enfrentamiento con el matrimonio y que seguiría defendiendo al dirigente Emerenciano Sena. "Yo no discutí. No fue una discusión, hablé muy bien con ella y le dije por qué renunciaba, y eso fue todo. Con Emerenciano hablé y me pidió que siguiera con la defensa", sumó.

Emerenciano Sena recibió un mensaje en la cárcel: “Puede llegar a haber un posible arreglo con la jueza”

Ricardo Osuna, el abogado de César Sena, confirmó por su parte que sería él quien asumiría la defensa tanto de Marcela Acuña como de Emerenciano Sena y adelantó al mencionado medio que esta tarde se firmarían los papeles correspondientes.

Al respeto, Saife aclaró: "Yo esta mañana hablé con Emerenciano y no me dijo nada. Puede ser que haya cambiado de opinión y haya designado otro abogado".

La carta que desató la interna entre los abogados del caso Cecilia

En la tarde de este 5 de julio se conoció una carta escrita por la hermana de Emerenciano, Marcelina Sena, en la que le aconseja al dirigente "que Marcela no haga ningún tipo de declaración" y le sugiere cambiar de abogado justamente por Osuna.

"Si Marcela declara se hunden los tres, esas fueron sus palabras", le dice a su hermano en el escrito, que fue secuestrado por la policía cuando le envió medicación a la comisaría donde se encuentra detenido.

Eme, Osuna tiene todo bajo control. Necesitamos que Marcela no haga ningún tipo de declaración. Si Marcela declara se hunden los tres, esas fueron sus palabras. También me comentó que puede llegar a haber un posible arreglo con una jueza de Garantías de la fiscalía 3. Que hagas bajar tu azúcar así apuramos más tu domiciliaria. No tienen nada, están esperando resultados de ADN”, dice el mensaje.

Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena.

“Mientras, no conviene ningún tipo de declaración. Si llegara a dar positivo el ADN, ahí sí conviene su declaración porque si lo hace ahora, ella ni nadie va a poder arreglar más ni un tipo de declaración. Me dijo que, si él fuera tu abogado, ustedes ya estarían afuera. Llamalo y si querés. Podés cambiar de abogado pero vos tenés que pedir haciendo una nota al fiscal”, agrega el escrito.

Por el momento, Emerenciano está detenido, pero pidió su arresto domiciliario por problemas de salud debido a diabetes y pólipos sangrantes.

