A un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski: “No tengo ni un pedacito de ella para llorarla” dijo Gloria Romero

A un mes de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, encabezó una nueva movilización multitudinaria que se realizó en el puente General Belgrano, que une Chaco y Corrientes. Allí, demandó: “No vengan ahora a colgarse la bandera de la Justicia independiente, porque si el caso se esclareció en 21 días es porque estaban acá los medios. ¿Cuántos otros casos hay que no se esclarecieron?"

“Mi hija cumple 29 años ahora, el 3 de agosto, y yo no tengo ni un pedacito de ella para llorarla”, dijo Romero sobre su hija, cuya desaparición se investiga como femicidio y con siete detenidos, incluyendo a su pareja, César Sena.

"Dicen que soy fría porque no lloro. No lloro porque tengo bronca. Lloro en privado, no voy a mostrarle mi llanto al hijo de p… que mató a mi hija que seguramente está mirándome por televisión", dijo la mujer frente a una multitud que la acompañó contra los femicidios y para “decir basta a la impunidad".

Además, en comunicación con la prensa, Romero informó que “si no tengo apoyo nacional, lo voy a buscar a nivel internacional, no voy a cortar rutas, las cosas se van a hacer bien, donde no haya que romper nada porque no voy a ser violenta, pero no tengo miedo, aunque me vengan a amenazar porque acá hay una mamá que tiene huevos”.

Con la consigna "lazos por Cecilia", los manifestantes llevaron cintas, globos y pañuelos de color rosa, que fueron colocados en las barandas del puente "en símbolo de la unión de las dos provincias en la búsqueda de verdad y la justicia".

Romero se distanció políticamente de la familia acusada de la desaparición de su hija y dijo: “Yo no voy a ser piquetera”, mientras pedía que no se cortara el tránsito en el puente. “Puede haber una ambulancia que esté queriendo pasar y se va a entorpecer el tránsito, se pueden producir accidentes porque es el horario que circula mucha gente”, resguardó.

La mujer también reclamó que las viviendas sociales que se construyen en Resistencia, en el marco de políticas estatales instrumentadas por la fundación que maneja Emerenciano Sena, sean transferidas a sus beneficiarios y pidió que la organización sea retirada de la obra.

“Si el gobernador quiere hacer Justicia, que pase la escritura de las casas a sus dueños”, exigió la mujer, que cerró la jornada con una convocatoria abierta a un festival popular que se organiza para el día del cumpleaños de Cecilia, el 3 de agosto, en la ciudad de Resistencia.

Cómo avanza la causa contra los imputados

La defensa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña presentó este domingo el recurso de oposición a la prisión preventiva para ambos. La decisión había sido tomada por el Equipo Fiscal Especial que está a cargo de investigar el femicidio de Cecilia, quien fue vista con vida por última vez el 2 de junio pasado.

En Chaco, la prisión preventiva es una medida que dispone el fiscal, sin la autorización del juez. Ante esto, los abogados defensores pueden oponerse a ello a través de la Cámara de Apelaciones. Emerenciano Sena, de 59 años, y Marcela Acuña, de 51, están imputados de "homicidio agravado por el concurso de dos o más personas".

Además de la pareja, también están detenidos el hijo y esposo de Cecilia, César Sena, de 18 años, señalado como autor material del femicidio, y cinco colaboradores de la familia, imputados de encubrimiento.

Respecto a César Sena, se conoció la semana pasada que se solicitó su prisión preventiva por el "homicidio triplemente agravado por el vínculo y concurso premeditado de dos o más personas en un contexto de violencia de género".

“Hemos concluido la primera etapa, si se quiere marcar por etapas. Dictamos la prisión preventiva, trabajamos arduamente todos estos días para producir muchas pruebas y logramos resultados positivos en su mayoría lo que pudo delinear los imputados", sostuvo Nelia Velázquez, la fiscal del caso.

Los 48 minutos de horror: el paso a paso de cómo los Sena habrían asesinado a Cecilia Strzyzowski

Además, reveló que los informes informáticos evidenciaron la posible culpabilidad del joven, ya que los días posteriores a la desaparición de su pareja buscó en internet: “cómo quebrar una muñeca, un brazo” y “cómo pueden descansar las almas luego de ser asesinadas en forma violenta”.

Noticias Argentinas accedió al expediente, en el que también se detalla que "el 4 de junio de 2023, 15:12 horas buscó ‘Así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia’. Ese mismo día se buscó ‘¿Puede un revólver usar silenciador?’".

El 5 de junio desde las 00:38, el joven encontró videos acerca de “qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”, “muertes violentas que pasa con el alma”, “almas de personas asesinadas”, “mente de un asesino”, “un asesino siente remordimiento”.

