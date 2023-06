El líder piquetero de Resistencia-Chaco, Emerenciano Sena, declaró hace diez días ante el Equipo Fiscal Especial que investiga el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En su versión acerca de lo ocurrido el viernes 2 de junio -día en que la joven habría sido asesinada-, desconoció absolutamente cualquier vinculación con el crimen y dijo que su único rol dentro del domicilio fue dormir una siesta junto a su esposa, Marcela Acuña.

Este jueves por la noche, los fiscales Jorge Gómez, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez dieron una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Judiciales. Allí, confirmaron la prisión preventiva para los siete detenidos en la causa y ratificaron nuevas imputaciones de cara al próximo paso que será el auto de elevación a juicio.

Las penas más graves fueron para la familia. Se trata de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. El único que se abstuvo de declarar fue el hijo del matrimonio, César. Sus padres, Emerenciano y Marcela, dieron su versión de lo ocurrido a los fiscales pero tuvieron leves diferencias en el relato.

Los fiscales plantearon la hipótesis de que el crimen se habría producido entre las 12.13 y las 13.01 horas del 2 de junio, es decir, el mismo día en que la joven fue vista por última vez en la casa del matrimonio Sena. En base a la recolección de 198 pruebas, volcadas en un nutrido expediente que supera las 1.400 fojas, afirmaron que César Sena "se aprovechó de la relación desigual de poder y dependencia económica" de la víctima para ejecutar el supuesto asesinato

PERFIL tuvo acceso al expediente de 175 páginas con el cual fueron notificadas todas las partes acerca de la prisión preventiva, y en ella se destaca la declaración completa que hasta ahora se desconocía de Emerenciano Sena.

Si bien todos los horarios relatados fueron constatados por los fiscales, como así también los lugares visitados debido a las testimoniales que brindaron testigos, los investigadores sostienen que hubo mentiras respecto al rol que todos cumplieron en el domicilio de Santa María de Oro al 1.460, durante las horas posteriores al asesinato de la joven de 28 años.

El testimonio de Emerenciano Sena

De esta manera, el relato de Emerenciano dice: “El día 02 de junio del 2023, a las 8:05, 8:10 de la mañana aproximadamente, salí de mi casa que tiene un portón grande corredizo y anexado. Ahí tiene una escalera que sube a la izquierda de la casa, a la parte de arriba, que es una casa totalmente independiente a la parte de abajo que es donde yo vivo. Ese día y a esa hora, salí con mi camioneta y me fui a la obra que está en construcción, y que se encuentra en el barrio Emerenciano, en la Avenida San Martín al 3.300”.

Y continúa: “Llegué a la obra, donde hay una casa en la esquina en frente, que es donde se toma asistencia al personal y se entrega los materiales y las herramientas. Es una especie de oficina, pero no es una oficina. Ahí, como todos los días, estaban las personas que hacen todos los días su trabajo. Ahí estaba esta señora que se llama S.C -protegemos la identidad de los mencionados al ser posibles testigos- que la veo todos los días, y es la primer persona que veo también ese día. Yo hago el control técnico de la obra. Esto quiere decir que el piso esté bien nivelado, que las puertas estén bien colocadas y que los materiales que son utilizados para la casa sean los adecuados para la construcción”.

La detención de Emerenciano Sena y Marcela Acuña llegó una semana más tarde del día en el que ocurrió el femicidio -César fue detenido al día siguiente, tras permanecer prófugo por 24 horas y esconderse en la casa de sus tíos-. Durante todos estos días, la familia habría sido vista reuniéndose en conjunto como si nada en lugares públicos, y haciendo vida normal. Es por estas razones que no se descarta una estrategia por parte de los acusados a la hora de declarar.

“Ese día las personas que me vieron fueron S.C, R.R, C.E, de lo que me acuerdo M.G y también todos los obreros porque son aproximadamente cien personas trabajando, entre hombres y mujeres. Me quedé ahí hasta las 12 del mediodía, almorzamos ahí. Esa sería mi rutina diaria. Voy hasta ahí, desayuno, almuerzo, trabajo y me voy a casa. Habré llegado a mi casa aproximadamente a las 12:10, no recuerdo bien pero no habrá sido muy tarde”, relató luego Sena. “Ingreso a mi casa, a la parte de arriba, tomo un poco de agua por el tema de mi azúcar y espero a mi señora que suba porque había quedado debajo de la casa. Cuando sube, nos acostamos a dormir la siesta. Nos habremos levantado a las 16 aproximadamente. Me lavé la cara, me vestí y salimos, donde pasamos por el barrio para mirar nomas. Dimos la vuelta, no nos bajamos a hablar con nadie en particular, y cuando salimos de nuevo por la Avenida San Martín, fuimos hasta la intersección con la Avenida Mosconi, que va hacia la parte de la Toma que sería el límite con Vilelas, yendo hacia Vilelas, donde termina Barranqueras, porque se comenzaba un mural. Nos juntamos con un grupo de compañeros ahí, cinco, porque se estaba trabajando en ese mural. Ahí nos quedamos el resto del día hasta las 21. Ahí me voy para el quincho o galpón, que de donde se estaba haciendo el mural estaba aproximadamente a 50 metros porque me dijeron que la comida ya estaba. Esperamos a los compañeros que estaban haciendo el mural y cenamos esa noche ahí un guiso. Para las 22 aproximadamente habré vuelto a mi casa, calculo no más de eso. Volvimos a mi casa, uno, porque yo estaba desabrigado porque cuando salimos no hacía tanto frío. Volvemos a mi casa, y mi rutina otra vez: me bajo de la camioneta y me voy arriba a dormir”, declaró Sena.

Por último, dijo: “Yo quiero dejar en claro que nadie me avisó nada. Nadie me dijo nada de todo esto. Yo no sabía absolutamente nada de todo esto, de lo que sucedió, que estoy seguro que es un hecho terriblemente aberrante, pero yo nunca ni tuve idea que podía pasar esto. Soy absolutamente inocente de todo esto, y lo digo con todo respeto”.

Este jueves, los fiscales le imputaron a él y a su esposa el delito de homicidio agravado por la premeditación de dos o más personas. Su hijo, César, tuvo una imputación peor al ser considerado como femicida. Los otros cuatro detenidos recibieron sólo encubrimiento agravado, que establece una pena de 1 a 6 años. De esta manera, la familia Sena y colaboradores se perfilan a un juicio por jurados donde la pena máxima está establecida como prisión perpetua.

(N de la R: se reserva la identidad de los mencionados, posibles testigos).

Los siete detenidos por el caso de Cecilia Strzyzowski

Los siete detenidos por el caso hasta el momento son Emerenciano Sena; su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, Gustavo Obregón y su mujer Fabiana González, y el casero Gustavo Melgarejo y su pareja Griselda Reynoso.

A todos ellos, los fiscales les interpusieron prisión preventiva. “Hemos decidido, ante la gravedad del hecho, del entorpecimiento de la investigación y de las maniobras para eliminar rastros probatorios, que no es procedente la libertad de los mismos”, dijo el fiscal Cáceres Olivera.

César Sena es el principal acusado, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron señalados como coautores del crimen. El chofer José Gustavo Obregón, su mujer Fabiana González (36), el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), se encuentran acusados del "encubrimiento agravado" del asesinato.

