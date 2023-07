Tras apelar la prisión preventiva de César Sena, el principal acusado del femicidio de Cecilia Strzyzowski, el abogado Ricardo Sena solicitó que se cambie la calificación de la causa a desaparición forzada debido a que "no está acreditado que Cecilia murió". El letrado argumentó su pedido a raíz de que no se halló el cuerpo de la joven de 28 años desaparecida el 1 de junio.

En diálogo con Infobae, Osuna manifestó que "no se puede hablar de un homicidio, ya que no está acreditado que Cecilia murió". En su lugar, propuso que la causa sea investigada como una "desaparición forzada" porque "no hay un cuerpo". "Si bien se probó que los restos óseos y la sangre hallada serían humanos, no está comprobado que sean de ella (Cecilia)", expresó el abogado.

Caso Cecilia Strzyzowski: las pruebas que incriminan a César Sena como principal sospechoso

El letrado presentó su recurso este martes por la mañana. Según precisó, deberá argumentarlo en una audiencia cuya fecha será dispuesta por la Cámara de Apelaciones. "Lo más probable es que sea después de la feria judicial, es decir, a principios de agosto", afirmó.

Mientras que los abogados de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, Juan Carlos Saife y Sebastián Vallejos, presentaron una oposición a las prisiones preventivas de sus clientes; el representante legal de César optó por apelar el dictamen. "Opté por la Cámara de Apelaciones por el hecho de que son tres jueces los que resuelven y no uno. En casos de semejante magnitud social, como este, es más fácil que decidan entre tres en vez de que lo haga una sola persona", explicó Osuna.

Cecilia Strzyzowski junto a César Sena.

Por su parte, y en concordancia con la presentación de Osuna, tanto las tres defensas oficiales de Gustavo Obregón, Fabiana González y Griselda Reinoso como la abogada particular de Gustavo Melgarejo, Mónica Sánchez, optaron por apelar las prisiones preventivas que les impusieron a los acusados por el delito de "encubrimiento agravado".

César Sena fue acusado por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas, y sus padres fueron imputados por el delito de homicidio. En tanto, hay cuatro detenidos por encubrimiento, todos empleados de la familia acusados de haber sido quienes hicieron desaparecer el cuerpo de Cecilia una vez asesinada el 2 de junio pasado.

Ricardo Osuna, abogado de César Sena.

Las defensas tienen la posibilidad de apelar ante la Cámara o bien ante el juez de garantías, y que, por carriles separados, las dos instancias citen a una audiencia donde todo de forma oral, se resuelve si se mantienen o no las preventivas.

De confirmar el juez o la Cámara lo dispuesto por la Fiscalía, no hay otra instancia de apelación y los fiscales cuentan con un plazo máximo de un año para disponer la elevación a juicio. Una vez llegada a esta instancia, se realiza mediante la modalidad de juicio por jurados.

El abogado de César Sena criticó la carta de Marcela Acuña

Según Osuna, la defensa del matrimonio "va por un lado", mientras que la de César "por otro".

A partir de la carta de Marcela Acuña donde inculpó a su hijo del femicidio de Cecilia, el defensor de César expresó que le "llamó la atención" la medida, "más teniendo en cuenta lo que hay en el expediente". "Se ve que indudablemente le está afectando tanto la huelga de hambre como su detención y la de su marido Emerenciano", afirmó Osuna en diálogo con Radio con Vos.

Luego de reconocer que "entrega a su hijo en esa carta", el letrado sostuvo: "No veo cuál es la necesidad de ella de desvirtuar el hecho y de arrimar la responsabilidad por el hijo". En ese sentido, teorizó que "formará parte de la estrategia del defensor de ellos (el matrimonio)".

Marcela Acuña, en huelga de hambre: quiere ir a prisión domiciliaria con Emerenciano Sena

"Yo ya le había manifestado a César que por más que después vengan las pericias y que se determine que fue él, por más que alguien de ellos asuma la responsabilidad total del hecho, los otros no lo van a asumir desde la responsabilidad por la presión social, por la prensa y no tanto por la prueba que hay en el expediente", detalló Osuna.

Sumado a esto, el abogado precisó que la defensa del hijo es diferente de la de los padres. "Esto (la carta de Marcela Acuña) te da la pauta de que cada uno está tirando para su lado. O sea, la madre y el padre por un lado y César y nosotros por otro", indicó. "Yo estoy esperando a ver cuáles son las pruebas de cargo reales y efectivas, más allá de los indicios y presunciones que vino juntando la fiscalía. Vamos a ver cómo continúa todo esto y después veremos a ver si hace falta hacer algún planteo o algo", añadió.

"Me miraba y se reía": los encuentros entre César Sena y su abogado

César Sena es el principal sospechoso del femicidio de Cecilia.

Consultado por la frecuencia con la que habla con su defendido, el abogado explicó: "Hasta ahora hablé tres veces". En ese sentido, el letrado describió que durante las entrevistas que mantuvo con el acusado "él (César) me miraba nomás y se reía".

"La última vez, que fue la que tuve más tiempo, traté de informarle cómo iba el expediente: que declararon la madre, el padre, Obregón y González y que en cierta manera estaban arrimando la responsabilidad hacia él. Él solo me miraba, no me hizo ningún tipo de manifestación. Yo tampoco le pregunté", detalló Osuna.

"Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta": las macabras búsquedas de César Sena

Y agregó: "Estoy esperando que, llegado el momento, él me cuente o me diga qué pasó o qué es lo que él me puede contar con respecto al hecho".

El abogado hipotetizó que lo que "lo sostiene" a su cliente y el motivo por el cual "no hizo ningún tipo de manifestación" es porque "no le llega toda la información" sobre la repercusión del caso de Cecilia. "Él no tenía ningún medio de comunicación, celular, televisión ni nada. Por eso es que las veces que me entrevisté con él traté de informarle lo más que pude del movimiento periodístico, judicial y todo en torno a la causa que hay afuera", sostuvo. "Seguramente por eso él no está tomando una connotación entera de todo lo que está pasando afuera", afirmó.

MB / ED