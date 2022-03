Fue al Lollapalooza, le robaron el celular pero escrachó al ladrón y le devolvió el dinero

Un joven oriundo de Misiones viajó a Buenos Aires para disfrutar del Lollapalooza y, a pesar del evento musical, sufrió el robo de su celular. Sin embargo, la víctima descubrió al ladrón después de que éste realizara una transferencia a su cuenta desde el teléfono y lo "escrachó" en las redes sociales para, finalmente conseguir que le devuelva el dinero.

"Que lindo encontrar un cel en el Lolla", comienza la publicación de César Ezequiel Hnatiuk en su cuenta de Twitter. "No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanús cuando encontró el mío y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio, lugar de trabajo y hasta la hora a la que se sienta a cagar".

El individuo le había vaciado la cuenta de mercado pago a Hnatiuk, que era dinero que el muchacho tenía para regresar a Misiones y, por el robo, tuvo que pedir plata para volver a su provincia.

No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanus cuando encontró el mio y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio, lugar de trabajo y hasta la hora a la que se sienta a cagar. — Cesar o Ezequiel (@CesarHnatiuk) March 21, 2022

Fue por la transferencia que se hizo el ladrón desde el celular robado que la víctima obtuvo sus datos y lo publicó. Incluso agregó su lugar de trabajo.

El Lollapalooza se realizó en el Hipódromo de San Isidro.

La publicación de César fue compartida masivamente en la red social del pajarito, donde tuvo más de 120 mil me gusta y 5 mil retweets.

"Todo se hizo muy viral y la persona que me robó se comunicó conmigo. No me pudo devolver el celular porque lo vendió, pero hizo la devolución del dinero por el mismo medio por el cual me robó, por miedo a ser escrachado y perder su trabajo”, relató el damnificado en otro mensaje.

