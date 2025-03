Un jubilado mató a uno de los ladrones que intentó robarle en su casa

Un hombre de 77 años se defendió de un robo Mar del Plata y mató a uno de los dos ladrones que intentó ingresar a su casa. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, en una vivienda ubicada en el barrio de Playa Grande, cuando los delincuentes forzaron las rejas de la ventana.

Al escuchar los ruidos, el jubilado tomó un arma legal para defenderse y al salir de una de las habitaciones de la casa se enfrentó a uno de los dos asaltantes, quien con todo el peso de su cuerpo cayó encima del anciano. Sobre este enfrentamiento, Juan, el hijo del hombre de 77 años, contó que uno de los ladrones gritó “Matalo, matalo, matalo porque me mata”. En ese instante el ladrón fue abatido.

De acuerdo a los datos obtenidos por La Capital, el hombre disparó al menos en dos oportunidades. Como consecuencia de ello, el intruso, de unos 25 años, murió en el acto mientras que su cómplice se dio a la fuga.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Detención de Elías Piccirillo en Nordelta: lo acusan de contratar policías para plantarle cocaína a un empresario al que le debía dinero

Ambos delincuentes registraban pedidos de capturas solicitados por la Justicia desde el 2023. El que recibió los disparos estaba imputado por dos robos agravados cometidos en 2023 y en 2024, por lo que el fiscal Mariano Moyano ya había solicitado su detención.

“La circunstancia era la vida de mi papá o la del ladrón”, dijo el hijo del jubilado en una nota durante la tarde. "Fue un horror. Mi papá es una persona grande. Tiene machucones en el brazo, en el codo, en la cabeza y está vendado", señaló sobre el estado de salud actual tras la shockeante y angustiante escena que vivió en su propia casa.

Por su parte los vecinos de la zona llevan meses de reclamo de mayor presencia policial y cuestionan al Intendente de la ciudad, Guillermo Montenegro, por el incremento de hechos de violencia.

“Hace 34 años que vivo acá y la zona está peor que nunca. No nos dan bolilla. No hay policías. No hay patrulleros o no pasan nunca. Yo duermo con la ventana con rejas abierta, con alarma, con el perro. Ya me entraron a robar antes. Estamos asustados”, dijo una vecina a La Capital.

BGD / Gi