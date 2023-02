Rosario: asaltaron una carnicería y encerraron a los empleados en la cámara frigorífica

Dos delincuentes realizaron un violento asalto en una carnicería de la ciudad de Rosario, donde ataron con precintos al dueño del local y a una clienta en una oficina y encerraron a tres empleados en una cámara frigorífica. Los ladrones se llevaron los celulares de las víctimas y el dinero que estaba destinado al pago de proveedores.

"Entraron dos hombres armados. Redujeron a mi patrón, le pusieron precintos en brazos y piernas y lo encerraron en la oficina", precisó uno de los trabajadores en declaraciones a radio LT8 (AM830). En ese momento, les quitaron sus teléfonos y lo obligaron a entrar junto con sus dos compañeros en la cámara de frío.

Cuando el hecho delictivo se estaba desarrollando, una mujer ingresó a la carnicería para comprar. Los ladrones también se hicieron con sus pertenencias y la encerraron en la oficina junto al dueño. “El tipo que nos apuntó a nosotros con el arma no fue muy violento. Nos pidió que nos quedáramos tranquilos, que no si no hacíamos nada raro todo iba a salir bien", recordó el empleado del comercio, de nombre Gerardo.

"Sólo querían la plata del negocio pero a mi patrón sí le gritaron más, lo amenazaron con más dureza”, sostuvo el hombre.

Durante el asalto, que duró muy pocos minutos, los ladrones se quedaron con el dinero que el propietario tenía preparado para pagar a los proveedores y el alquiler del local, ubicado en la calle Presidente Perón 6340, en el sudoeste de la ciudad santafesina. La suma exacta de lo sustraído no fue precisada.

A pesar del miedo y de que el trabajador sostuvo que "los minutos dentro de la heladera parecían eternos", indicó que los asaltantes cerraron la puerta pero no colocaran la traba para que después pudieran salir. "Fue un gesto de amabilidad", sostuvo la víctima del robo.

"Habremos estado cinco minutos en total. No sufrimos mucho el frío porque nos sorprendieron cuando estábamos acomodando mercadería y la temperatura estaba templada”, concluyó. Finalmente, nadie resultó herido durante el robo y la policía aún no identificó a los responsables del hecho.

FP/fl