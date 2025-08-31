Secuestran más de 1.500 autopartes en Villa Pueyrredón

Un operativo de control vehicular terminó con el secuestro de 1.524 autopartes en un taller de chapa y pintura de Villa Pueyrredón, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 25.761, conocida como Ley de Desarmaderos.

El procedimiento fue realizado por la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad en un establecimiento ubicado sobre la avenida Mosconi al 2300. Durante la inspección se constató la existencia de gran cantidad de piezas usadas sin el sticker del Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (Rudac), condición indispensable para garantizar la trazabilidad de su origen.

En el inventario elaborado se hallaron elementos de gran porte, como la caja trasera cortada de una camioneta Toyota Hilux, la tapa de baúl de una Toyota SW4, un motor de Renault Laguna y un tren trasero. Además, se encontraron 85 capots, 80 ópticas, 25 puertas baúl, 45 guardabarros, 550 paragolpes y 675 puertas, todos ellos sin la identificación legal correspondiente.

Tras una consulta con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Leandro Galvaire, se dispuso el secuestro de la totalidad de las autopartes detectadas y la notificación al encargado del lugar, un hombre de 62 años, por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.