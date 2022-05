Seis años sin justicia: el juicio por Leticia Allo, atropellada por un conductor alcoholizado, ya tiene fecha

Tras más de dos años de espera y de dilación por la pandemia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 dispuso que el lunes 30 de mayo comience el juicio oral por el caso de Leticia Allo (29), quien murió al ser atropellada en 2016 por un conductor alcoholizado que huyó luego del hecho, ocurrido en el barrio porteño de Palermo.

En marzo de 2020, a días del inicio del juicio oral, la defensa de Iván Prein –acusado por homicidio culposo– ofreció que que se declarara culpable y tuviera un juicio abreviado. En esa oportunidad, propuso una pena de tres años de condena sin cumplimiento efectivo, e inhabilitación para conducir por seis años.

Esto fue rechazado por la familia de Allo, que insistió ante el juez Jorge Horacio Romeo en la necesidad de que se llegue a la instancia de juicio oral para que allí se dirima cómo fueron los hechos. Ahora, con la novedad de la fecha firme para el juicio, desde el entorno de la joven quieren que se cumpla el proceso y si bien no esperan que la pena sea alta, consideran que pasar por esa instancia es imprescindible.

El juicio oral por la muerte de Leticia Allo tendrá tres jornadas: lunes 30 de mayo, miércoles 1 de junio y viernes 3 de junio, día en que esperan conocer el veredicto de la causa. Para esas instancias están citadas a declarar más de 20 personas: entre ellas hay peritos del caso y amigos de Leticia que estuvieron presentes la madrugada del 29 de mayo, la noche del siniestro.

Acompañada por la Asociación Civil Madres del Dolor y al tanto de tantos otros casos como el de su hija, Mónica Pueblas, mamá de Leticia, explicó que no tiene mayores expectativas por una condena ejemplar, pero sí necesita “que se conozca la verdad de los hechos”.

“El abogado nos explicó que probablemente la pena no va a ser tan dura como lo que él había ofrecido, pero en realidad lo que buscamos es que el juez diga cuál es la condena y no que él se haya acomodado a lo que le venía bien”, aseguró en diálogo con PERFIL.

La pena, dijo, podría llegar a ser de hasta cinco años. “Yo no tengo tanta expectativa porque estoy con el grupo de Madres del Dolor y conociendo cómo es la cosa… no sé. Así como están las cosas, lo más probable es que no vaya a prisión”, analizó.

Justamente, Pueblas comentó a este medio que días atrás, por la semana de la seguridad vial, las Madres del Dolor se reunieron con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para presentarle varios proyectos que buscan modificar la legislación actual y que las penas para este tipo de casos sean mayores.

El objetivo, dijo Pueblas, es que Prein “de la cara” ante el juez, más allá de cómo resulte el juicio. “Si va preso o no, no lo sé, es más que nada para que haya justicia. A mi hija no me la devuelve nada, pero no puede ser que él haya seguido su vida como si nada, que siga manejando como si nada”, expuso.

Iván Prein atropelló a Leticia y huyó del lugar. Al ser alcanzado por la policía, el control de alcoholemia dio más del doble de lo permitido: tenía 1,11 gramos de alcohol en sangre.

Alcohol, semáforo en rojo y huida: cómo fue el caso de Leticia Allo

La madrugada del 29 de mayo de 2016, Leticia Allo salió de bailar en el barrio porteño de Palermo con su hermano y un grupo de amigos. En la esquina de Avenida Córdoba y Bonpland, al cruzar por la senda peatonal, fue embestida por Iván Prein, de 24 años por ese entonces, que pasó el semáforo en rojo a más de 70 km/hora, alcoholizado.

Después de atropellar a la joven, Prein huyó del lugar y fue alcanzado por la policía once cuadras más adelante. El control de alcoholemia dio más del doble de lo permitido: tenía 1,11 gramos de alcohol en sangre.

Un mes y medio después, tras tres intervenciones quirúrgicas, Leticia falleció en el sanatorio Los Arcos por las heridas que le ocasionó el accidente.

Durante el proceso impulsado por la familia en los últimos seis años, le reprocharon al joven haber negado reiteradamente lo que pasó y hubo acusaciones hacia la defensa de Prein por “intentar encubrir” los hechos. Es que, según señalan, hubo dos informes policiales que se contradecían respecto del daño que tenía el auto, uno de los elementos para probar lo sucedido.

En primer lugar, los dos policías que lo persiguieron y lo detuvieron la madrugada del 29 de mayo, secuestraron el vehículo y elaboraron un acta, en la que detallaron, además de su estado de ebriedad, que el paragolpe delantero del Fiat Punto que manejaba Prein “estaba caído hacia el lado derecho”, consecuente con el impacto.

Sin embargo, en el informe final sobre la situación del vehículo, se dijo que el vehículo “no tenía daños recientes”. Finalmente, ante la Justicia, los dos oficiales declararon como testigos, ratificaron lo que enunciaron en el acta, y uno de ellos incorporó además en la instrucción una foto de su archivo personal que da cuenta del daño del auto momentos después del siniestro.

“Estoy nerviosa. Es un proceso que hay que pasarlo, pero mejor que esto llegue a algo”, dijo la mamá de Leticia.

