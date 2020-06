Fusil en mano, Berni encabezó los operativos por el crimen del gendarme

Nadie pregunte nada, ¿está?", ordena Sergio Berni. El ministro de seguridad bonaerense encabezó en la madrugada lde este miércoles os operativos por el asesinato del comandante principal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Marco Antonio Castillo (46). Y lo hizo con fusil en mano.

No es la primera vez que Berni dirige un procedimiento desde el lugar de los hechos. Lo hizo en el inicio de la cuarentena, cuando salió a patrullar en su moto BMW. Y lo hizo también hace tres meses en la ciudad bonaerense de Pergamino, cuando participó de un operativo por una serie de "robos piraña", y lo fotografiaron con una pistola en la cintura.

El titular de la cartera bonaerense tiene portación de armas. Pese a que cuenta con custodia policial permanente, cada vez que sale, lleva su pistola como si fuera un policía más.

En Zárate lo filmaron en medio del operativo con un arma larga que intimida. Lo que en realidad tenía el ministro era una pistola 9 milímetros con un Kit Roni, que la convierte en un subfusil táctico.

Video | Así mataron de dos disparos al jefe de Gendarmería de Zárate - Brazo Largo

Este equipamiento es utilizado por distintos grupos de elite de las fuerzas de seguridad, entre ellos la División GAP de la Policía bonaerense que intervino en el operativo que permitió las detenciones de los sospechosos por el crimen del jefe de Gendarmerìa.

Finalizado el procedimiento, Berni se quejó porque uno de los sospechosos había estado preso hace menos de seis meses. "No puede ser que uno de los autores hace menos de seis meses haya estado detenido por otro intento de homicidio con arma de fuego. Estas discusiones en la Argentina hay que saldarlas de una vez para siempre. No podemos estar que si es menor, que si no", dijo el ministro desde el lugar de los hechos.

Esta tarde, desde su cuenta de Twitter, Berni expresó su pesar por el crimen: "A la violencia criminal se debe responder con una Justicia expeditiva, para consuelo de la familia y tranquilidad de la sociedad. Desde el Ministerio de Seguridad provincial expresamos nuestro pesar por el hecho y acompañamos a su familia en este doloroso momento".

Anoche en #Zarate encabecé el operativo para detener a los dos sospechosos de haber asesinado a Marcos Castillo, comandante principal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y jefe del Escuadrón Zárate-Brazo Largo. — Sergio Berni (@SergioBerniArg) June 10, 2020

El comandante principal Castillo era jefe del Escuadrón de Gendarmería Zárate-Brazo Largo. Se había mudado a esta ciudad en enero pasado.

el martes pasado, en la puerta del viceconsulado de España, donde vivía, fue abordado por dos sujetos armados que intentaron robarle la bicicleta. Aparentemente se resistió y fue asesinado de dos tiros: uno que le impactó a la altura de una ceja y el otro en un pómulo.

En la escena, ubicada en Independencia, entre Justa Lima de Atucha y Almirante Brown, en pleno centro de Zárate, los peritos de la Policía Científica recolectaron tres vainas servidas del arma disparada por los delincuentes, ya que el gendarme iba desarmado debido a que dejaba su pistola reglamentaria en la dependencia donde trabajaba.

LN CP