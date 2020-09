Tiene 14 años, es hijo de una concejal y lo acusan de cometer un femicidio

Cesia Nicole Reinaga (20) estuvo diez días desaparecida. La encontraron muerta en un pozo de agua de un ex matadero municipal de la localidad jujeña de Abra Pampa. La habían ahorcado. Como presunto autor del femicidio fue detenido un menor de 14 años. Mientras que a su papá y a la pareja de su abuela los apresaron por encubrimiento. El acusado es inimputable por su minoría de edad y está en su casa con su mamá, una concejal y ex candidata a intendente local.

La joven fue asesinada el 29 de agosto, el mismo día que desapareció, según cree y explicó a PERFIL el fiscal del caso Diego Cussel. Pero su cuerpo fue encontrado el 8 de septiembre en un matadero de Abra Pampa tras un llamado anónimo.

Las cámaras en la zona son pocas, el lugar en donde se halló el cuerpo es alejado y hay escasa circulación de gente. Había pocos indicios para encontrar a los culpables. Pero fueron testimonios de “personas asustadas” las que encaminaron la investigación. Según relataron habían recibido amenazas de los dos mayores que luego fueron detenidos, por eso “dimos todas las garantías para protegerlas y que declararan”, sostuvo el fiscal.

El 8 de septiembre encontraron el cuerpo de Cesia en un tanque de agua.

Así fue como efectivos de la policía local realizaron distintos allanamientos en Abra Pampa, una localidad de 3 mil habitantes ubicado a 211 kilómetros al norte de la capital provincial, y detuvieron al hijo de la concejal Noelia Velasquez de 14 años como autor del femicidio.

Mientras que el marido de la edil, Benito A. y la pareja de su mamá, Humberto M. fueron detenidos por “encubrimiento agravado”. Se cree que colaboraron en el ocultamiento del cuerpo de Cesia y que “amenazaron a testigos para que no dijeran lo que sabían”. Ambos están alojados en la comisaría local, aunque aislados porque M. dio positivo en coronavirus.

L.L.A está en su casa con su mamá y con una custodia policial en la puerta. Hoy se abstuvo de declarar, al igual que su padre y la pareja de su abuela. Hay un cuarto sospechoso del femicidio que aún no fue identificado y se le atribuye el rol de partícipe necesario. Los acusados están representados por un mismo abogado defensor.

En la zona hay pocas cámaras de seguridad, pero en una se captó el paso de Cesia junto a otra persona pero “que no logra ser identificable” por la poca calidad de la imagen. Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, Cesia y el chico se contactaron por redes sociales y se dirigieron al ex matadero. Allí habría ocurrido el crimen, aunque el móvil aún no está claro.

Por el momento, el fiscal no pudo acreditar que existiera un vínculo previo entre la víctima y el menor acusado. Ambos viven en la misma localidad, aunque no eran vecinos cercanos. “En principio no había vínculo entre ellos, pero entiendo que conociendo el lugar y la cantidad de habitantes que tiene Abra Pampa, no podría descartar que se conocieran", explicó.

Cesia desapareció el 29 de agosto. Le dijo a su familia que iba hasta la plaza, pero nunca regresó. El cuerpo se halló durante las primeras horas de la tarde del 8 de septiembre y se debió vaciar el pozo para retirar el cadáver y corroborar que se trataba de la joven. Fueron los padres de la chica los que confirmaron que se trataba de ella. Llevaba la misma ropa con la que había desaparecido.

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la muerte se habría producido por “estrangulación a lazo”. El femicidio de Cesia generó distintas movilizaciones para pedir justicia que se dividieron en dos días distintos de acuerdo a la terminación del DNI, como establecían los protocolos de circulación en esa provincia por el coronavirus.

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria en el país por la pandemia, el 20 de marzo hasta el 17 de septiembre se registraron 131 femicidios, según el último reporte de La Casa del Encuentro. Tres ocurrieron en Jujuy.

