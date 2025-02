Después de que se realizara la autopsia al cuerpo de Federico Bruni, el argentino de 32 años que apareció sin vida en una selva en Brasil, las autoridades sostuvieron que la principal hipótesis es que el joven habría muerto tras caer al río y ser arrastrado por la corriente. Si bien no descartan otras líneas de investigación, apuntan a esa versión debido a que se encontraba en una zona "de considerable peligro natural"

Bruni se encontraba desaparecido desde el lunes 27 de enero, cuando se contactó por última vez con su familia. En esa oportunidad, les contó que iría a pasar unos días a un camping en el que no habría buena señal, por lo que no se sorprendieron cuando no recibieron novedades del joven durante unos días.

El hombre estaba hospedado en el camping Pandang, ubicado en el estado brasileño de Santa Catarina, y había decidido acampar en soledad el martes pasado cerca del río Do Ponche. De acuerdo al medio local ND+, un testigo indicó a los militares que lo había visto por última vez el miércoles 29 de enero. Al día siguiente, cuando notó que el coche y la tienda seguían allí sin el turista presente, alertó a la policía.

De esa manera, la búsqueda comenzó el jueves 30 de enero. El operativo contó con la participación de los militares del Grupo de Búsqueda y Rescate (GBS), quienes se unieron a la misión junto a los bomberos de Santo Amaro, con el apoyo de un binomio formado por un bombero militar y un perro de búsqueda.

Federico Bruni (32) estaba en Florianópolis, Brasil, desde fines de diciembre.

En tanto, la policía local había encontrado la camioneta del argentino a orillas del río Do Ponche, en las cercanías de donde había montado el acampe. Dentro del vehículo estaban sus documentos y su celular y, al lado del rodado, notaron una carpa armada, una reposera y su perra, Bujía. La presencia del animal desconcertó a la familia, ya que era muy cercana a su dueño y nunca se separaba de su lado. Ese detalle alimentó la hipótesis de que el hombre se habría metido a bañarse al río o se habría caído en el agua, para ser arrastrado por la corriente.

Tras cinco días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado este sábado en la orilla del río y trasladado al Instituto Médico Legal para que se le pueda practicar la autopsia. El lugar donde fue hallado se trata de una zona con densa vegetación de la selva del Municipio de São Bonifácio.

Al respecto, la Policía Civil informó que el sitio donde había acampado estaba desierto, además que es de difícil acceso y de "considerable peligro natural". Por su parte, los bomberos advirtieron que, aunque el río es un popular destino turístico, tiene una “fuerte corriente”. En ese sentido, esa parte de la región, cercana al parque nacional Serra Do Tabuleiro, es conocida por sus áreas naturales y su selva tropical donde las lluvias frecuentes pueden dificultar la visibilidad.

La familia de Bruni había viajado este viernes a Brasil, después de que el jueves las autoridades brasileñas les informaran del hallazgo de la camioneta, sus pertenencias y su perra. "Perdón por no llegar a tiempo", lamentó Daniela, su hermana, en redes sociales. Y luego replicó: "No es el desenlace que esperábamos. Frenen la viralización y por favor dejen de contactar a Dani. Muchas gracias a todos por su ayuda".

El joven residía en la localidad bonaerense de Munro, en el partido de Vicente López. No se trataba de la primera vez que iba a Brasil, siendo que solía internarse en zonas selváticas y pueblos aislados. Sin embargo, nunca había visitado la zona cercana de Sao Bonifacio, donde finalmente fue encontrado sin vida.

