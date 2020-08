Un policía mató a su hijo de 2 años después de pelearse con su pareja

“Parecía que dormía”. Así lo encontraron a Lorenzo los investigadores cuando llegaron a una casa ubicada en una zona rural de Alsina, en el partido bonaerense de Baradero. El pequeño de dos años estaba recostado en su casa y había recibido dos disparos en la cara. El cuerpo de su papá policía estaba tendido en la misma habitación. Ya no respiraba. La principal hipótesis apunta a que el hombre asesinó al nene y después se suicidó.

Los cuerpos de Lorenzo y Elías Martínez fueron encontrados ayer por María Rosa Noguera, mamá del pequeño y también policía como su pareja. Eran alrededor de las 16 cuando la mujer regresó de trabajar en la comisaría de la Mujer y se topó con la triste escena en la habitación de su casa.

“A un día del hecho no podemos descartar ninguna hipótesis, pero hay una preponderante y se trataría de un homicidio seguido de suicidio”, sostuvo el fiscal de Baradero Vicente Gómez en diálogo con PERFIL. Además destacó que “no había signos de violencia” que acreditaran la participación de un tercero.

Los cuerpos fueron encontrados en la casa donde vivía la familia, en un paraje rural.

La otra línea apuntaría a un accidente. Ante esta posibilidad el fiscal informó que “no se encontraron elementos” en la escena que indicaran que Martínez estuviese limpiando su arma reglamentaria. “No lo descarto, pero no pareciera que se estuviese dando esa situación”, sostuvo.

Otro de los indicios que descartaría esta hipótesis es que el cuerpo del nene presentaba dos orificios de bala. Uno en el párpado y otro en la nariz, a dos centímetros del primero. “Las pericias balísticas determinarán si un arma se puede disparar dos veces, a corta distancia uno del otro, de forma accidental”, indicó Gómez.

El nene estaba recostado “como durmiendo” en su pequeña cama, en la misma habitación que compartía con sus papás. En el lugar, los investigadores encontraron tres vainas y un arma de fuego.

Se cree que el homicidio se cometió por la mañana. Aunque será la autopsia (que se realizará luego de que se conozcan los resultados de los hisopados que se hicieron a los cuerpos como protocolo por el Covid-19) la que determinará con certeza la data de muerte.

A la mamá del nene, se le secuestró el arma reglamentaria y se le tomaron muestras de las manos que se enviaron a peritar a La Plata. Estas medidas se tomaron para descartar su participación en el hecho, ya que fue la persona que halló los cuerpos y dio aviso a la policía.

Martínez prestaba servicio en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Baradero. Y era hijo de una pareja de policías.

Femicidio vinculado. No había radicadas denuncias por violencia de género. Pero, según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, “había discusiones y situaciones de violencias no denunciadas” en la pareja. Esa noche habían discutido, María Rosa se fue a trabajar y cuando regresó a su casa su hijo estaba muerto. La mujer aún no prestó declaración en la causa por su estado de conmoción ante la situación.

El término femicidio vinculado fue desarrollado por la ONG La Casa del Encuentro, la primera en crear un registro anual contabilizando los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de género. “Este aporte teórico se realizó a partir del análisis de las acciones del femicida y establecimos dos categorías dentro de los femicidios vinculados”, explica a PERFIL Ada Rico, presidenta de la asociación.

“Una categoría está vinculada con las personas que fueron asesinadas al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas en la línea de fuego; y la otra son las personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas con el con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer, a la que el femicida considera de su propiedad”, detalla.

En 2017, la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluyó la figura de femicidio vinculado en el Registro de Femicidios de la Justicia Argentina con el objetivo de “mejorar su capacidad de visibilizar todas las muertes provocadas por la violencia de género”.

En lo que va del año se registraron otros ocho femicidios vinculados, según el reporte de La Casa del Encuentro.