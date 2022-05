Una taxista desaparecida en Misiones fue hallada muerta con las manos atadas y una bolsa en la cabeza

La búsqueda de la taxista de Misiones, Claudia Benítez, culminó ayer, de la peor manera, cuando encontraron su cuerpo sumergido a unos siete metros de profundidad en un pozo de agua, en una casa abandonada ubicada en la zona de Nemesio Parma, Posadas. Hasta el momento su novio es el único sospechoso.

Durante las primeras horas del miércoles 18 de mayo, se llevó a cabo un gran operativo que incluía un helicóptero y alrededor de 120 efectivos policiales, que comenzaron a rastrillar la zona y, en horas del mediodía, hallaron el cuerpo de la mujer de 35 años. Claudia tenía las manos atadas y una bolsa en la cabeza, según explicó a los medios locales una fuente cercana a la causa.

Su novio, un hombre de 39 años que trabaja en una farmacia, y también manejaba el taxi en sus tiempos libres, fue demorado tras el hallazgo del cuerpo, y se encuentra a disposición de la justicia. Uno de los investigadores de la causa informó que “Se trata de una demora preventiva y seguirá así hasta tener más novedades del hecho”. Además, la misma fuente señaló que el hombre había dicho que Claudia salió para realizar un servicio en horas de la madrugada y, hasta cerca del mediodía del martes no retornó a su hogar.

La causa está a cargo del juez de Instrucción 7, Miguel Mattos, quien dictaminó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial, además de una serie de medidas que tienen como objetivo intentar reconstruir las últimas horas de la víctima, antes de ser asesinada.

Quién era Claudia

Claudia Elizabeth Benítez tenía 35 años y era madre de dos niños, de 8 y 11 años. Según sus allegados, nació en Oberá pero desde hacía al menos veinte años, vivía en Posadas. Además, fue una de las primeras mujeres de la zona en prestar el servicio llamado “entre nosotras”, que se destinaba a otras mujeres que buscaran viajar con más seguridad, frente a los peligros a los que se encuentran expuestas todos los días.

Justamente, el vehículo en el que prestaba su servicio de transporte fue el que desencadenó la búsqueda desesperada de la taxista. Esto debido a que el taxi fue encontrado completamente incinerado.

Rosa, una de las hermanas de la mujer dijo al diario El Territorio: “Estoy en el aire, no sé qué pasó. Ella me iba a visitar y cuando iba me decía ‘hermana, estoy pasando un momento difícil’. No sé por qué me decía que se sentía sola. Hay muchas cosas que me hacen pensar”. Y agregó entre lágrimas: “Ella estuvo en el casamiento de mi hija hace poquito. ‘Hermana, te quiero contar algo’, me dijo, pero hasta ahí nomás porque yo tenía mucha gente en casa, después quedamos en hablar y no hablamos”.

“Estoy pasando mal y me cansé de los maltratos que tengo que vivir”

Tal como pudo saber el medio Misiones Online, además de los testimonios que otorgaron los allegados a la víctima, trascendieron algunos chats de WhatsApp, en los que Claudia contaba a una amiga la difícil situación que vivía con su pareja, el único sospechoso del caso.

Según relata Claudia en dichas capturas, su pareja le habría sacado el auto, que era su medio de trabajo y, a raíz de eso, le confesó a su amiga: “Estoy pasando mal y me cansé de los maltratos que tengo que vivir”. Y, en otro mensaje escribió: “Es horrible que te saque tu medio de trabajo, quiere que trabaje cuando quiere”, “sus insultos me dan miedo”.

