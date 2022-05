Roberto Castillo: "La denuncia por violencia de género contra Sebastián Villa avanza, pero hay gente a la que le importa más el fútbol"

Roberto Castillo, representante legal de la joven que denunció a Sebastián Villa habló con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Cuáles son los detalles sobre la causa por abuso sexual, violencia de género y tentativa de femicidio.

¿Cómo está la situación judicial de su defendida y del acusado?

Ayer declararon cinco testigos, el lunes ratificamos y ampliamos la denuncia que presentamos el viernes. La víctima declaró durante casi seis horas y el denunciado, haciendo uso de su defensa, definió un abogado defensor que presenció la declaración. Presentamos los testigos, las pericias médicas y entiendo que mañana va a ser llamada para una declaración testimonial la doctora que le prestó asistencia.

El viernes se va a realizar la pericia psicológica para la víctima. A partir de eso, con los elementos que acercamos, se va a poder liberar una orden de detención para tomarle declaración a Sebastián Villa y que comience su derecho a defenderse, que entiendo que ya lo inició.

¿Cuál es su pronóstico sobre cómo va a terminar Sebastián Villa?

Con los elementos que hay, habiendo escuchado y leído las declaraciones de los testigos y las pericias médicas, entiendo que tiene una situación procesal muy complicada. Las condiciones están dadas para que se le dicte la prisión preventiva, en no más de 10 días. La fiscalía le va a solicitar al juez que sea así, que se lo prive de su libertad, porque hay serios riesgos de que pueda entorpecer el proceso y la investigación.

No es la primera vez que denuncian a Villa. La causa anterior, ¿podría beneficiar este caso a su representada?

Lo que la pone a ella en una situación diferencial es el caudal probatorio que tiene. Tantos los testigos que presentamos ayer, como las pruebas que faltan de un hospital público, son contundentes. Muchas veces es difícil acreditar este tipo de hechos, pero estamos aportando todos los elementos para que la fiscalía pueda procesar a Villa y se le dicte la prisión preventiva.

¿Tuvo alguna comunicación por parte de Boca Juniors?

No tuve ninguna comunicación. Lo único que vi por parte del club fueron trascendidos. No sé qué cargo ocupa Juan Román Riquelme, pero se pronunció respaldando al empleado de la institución. No tengo que pronunciarme, aunque el principio de inocencia va a ser quebrado. Pero hasta el momento se está trabajando y él tiene derecho a defenderse y a ser inocente hasta que nosotros podamos quebrar ese principio.

¿Cómo se encuentra su representada?

Está viviendo un proceso muy complicado, teniendo en cuenta la repercusión. Más allá de que someterse a un proceso penal es una situación compleja, esta causa la lleva a tener que mantenerse alejada del consumo de los medios de comunicación. Trata de apoyarse en su familia y en los profesionales que la acompañan.

¿Fue desarrollando cierto grado de experiencia en la representación de casos similares?

Sí, porque hice una especialización en los delitos de abusos sexuales para comprender el daño psíquico que se produce en las víctimas. Lo primero que me preguntaron fue por qué habíamos iniciado la acción un día antes de que juegue Boca Juniors, pero eso era reducir una problemática de violencia de género y compararla con el fútbol.

No pierdo de vista que el deporte es un negocio enorme y que a mucha gente le importa más el fútbol que lo que sufren las mujeres en el día a día. A nivel mundial, las mujeres tardan entre siete y ocho años y medio en denunciar situaciones de abuso. Y esta chica se acercó a los seis meses, pero a ella le asustaba tener que contar su caso durante horas en una fiscalía. No deja de ser una oficina pública y por eso hubo que hacer una preparación previa. Incluso dio detalles que no habíamos puesto en el descargo inicial.

¿Cambió en algo la Justicia en estos casos?

La perspectiva con la que tenemos que atender a las personas que denuncian es un tratamiento de víctima. El problema es que creemos que tratarla así es quebrar de manera anticipada el principio de inocencia de la persona acusada. Esto no es así, porque podemos mantener las dos cosas. Cualquier tratamiento contrario provoca un daño irreparable, tanto para la víctima como para un acusado que puede llegar a ser inocente.

