Buscan a un hombre acusado de matar y enterrar debajo de una carpeta de cemento a su pareja

Casi veinte días llevaba desaparecida Nora Escobar. Ayer su cuerpo fue encontrado en el fondo de su propia casa en el Gran Rosario. La habían matado y enterrado bajo una carpeta de cemento. Ahora la fiscalía difundió la imagen del presento asesino: su pareja.

La fiscal de homicidios dolosos Marisol Fabbro solicitó un allanamiento en la casa de la mujer desaparecida desde el 22 de abril último. Los perros rastreadores fueron los que colaboraron en la inspección de la casa e indicaron un piso de cemento en el fondo de la propiedad ubicada en la calle Liniers al 1700, en la localidad de Granadero Baigorria, lindera al norte con la ciudad de Rosario.

El cuerpo de Nora estaba enterrado allí y fue encontrado ayer por la noche. Desde entonces Gregorio Britez (52) desapareció. Ellos eran pareja hace unos cinco años. La fiscalía difundió la imagen del presunto femicida para que quien lo vea pueda dar aviso a la policía y así ayuden a detenerlo.

“Bronca, bronca, mucha bronca tengo. No puedo siquiera ver a mi mamá, ahora, por todo el tiempo que la tuviste en el patio de tu casa tirándole cemento directamente en el cuerpo”, escribió en sus redes sociales Karen, hija de Nora.

“Siniestro y psicopata que sos. Cuando fui a preguntarte por mi mamá me quisiste hacer pasar. Estabas cocinando como si nada. Me dijiste: ‘tu mama está loca, se habrá ido con otro a Córdoba’. Caradura. Tenías todo calculado. Fuiste de mi abuela a decirle que no pudiste dormir pensando dónde se había ido la flaca. No puedo más de la bronca, impotencia, asco, repugnancia de saber que estuve hablando con vos y tenías a mi mamá ahí. Así como encontramos a mi mamá, te vamos a encontrar a vos”, aseguró la joven en su posteo.

La chica había contado que fueron los patrones de su mamá la que le advirtieron que no sabían nada de ella. El jueves 21 se presentó a trabajar pero al día siguiente ya no lo hizo. “El viernes 22 de abril le mandó un mensaje a su entrenador a las 10 de la mañana. Que sí, tenía todo preparado para el domingo (corría una maratón) y estaba ansiosa porque llegue ese día. Al otro día cuando le mandaban mensaje, ya no lo recibía. Tenía el celular apagado”, detalló la hija de Nora cuando la estaban buscando.

El acusado le había dicho a la hija de la víctima que Nora se había mudado.

Karen fue hasta la casa de su mamá y habló con la pareja, hoy prófugo. Britez le dijo que hacía tres meses de había ido de ahí, que no sabía a donde, y se había llevado todas sus cosas.

Por el caso fue detenido ayer un amigo del presunto femicida que lo habría ayudado a escapar. Según los investigadores, este hombre identificado con las iniciales A.L, le habría suministrado los elementos necesarios para facilitarle la fuga por eso fue apresado por encubrimiento.

Santa Fe es la segunda provincia con más casos de asesinato de mujeres en un contexto de violencia de género, según el último relevamiento de La Casa del Encuentro de los primeros cuatro meses de este año. Buenos Aires es la primera. Se cometieron 113 femicidios en el país entre el 1 de enero y el 30 de abril.

NG / ds