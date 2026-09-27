Vendía drogas de diseño por redes y tenía un punto de acopio en Constitución

Una investigación que comenzó en el circuito nocturno de Ramos Mejía terminó con la detención de un ciudadano brasileño de 34 años acusado de vender drogas de diseño a través de redes sociales y utilizar una vivienda del barrio porteño de Constitución como punto de acopio.

La pesquisa estuvo a cargo de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina y se inició a principios de este año. Según la investigación, el sospechoso se hacía conocer como “Leo” y ofrecía diferentes sustancias para su comercialización al menudeo.

Los agentes utilizaron la figura del agente revelador para reunir pruebas sobre la operatoria y establecer el domicilio desde el que presuntamente se almacenaba y distribuía la droga.

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Con esos elementos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo de Ernesto Rodríguez, ordenó un allanamiento en Constitución. Allí fue arrestado el sospechoso y se encontró una importante variedad de estupefacientes preparados para su distribución.

Entre lo secuestrado había 52 dosis de cocaína, 24 de metanfetamina en cristal, 20 de tusi y 53 pastillas de MDMA de diferentes colores y diseños, algunas con la imagen de Mickey Mouse.

También fueron hallados dos goteros con GHB, conocido como “éxtasis líquido”, semillas de marihuana, 113 cápsulas vacías, elementos de corte y fraccionamiento y dos balanzas de precisión.

El procedimiento se completó con el secuestro de dos teléfonos celulares, una computadora, dinero en efectivo y una pistola de fogueo calibre 9 milímetros.

El detenido quedó a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley de Drogas.