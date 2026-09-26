Dos hombres fueron detenidos por praesunta distribución de imágenes de abuso sexual infantil

Dos hombres de 38 y 44 años fueron detenidos en el marco de dos investigaciones por la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, luego de que organismos internacionales emitieran alertas que permitieron orientar las pesquisas hacia domicilios ubicados en la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel.

Las investigaciones se iniciaron a partir de reportes enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización estadounidense dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de explotación y abuso sexual. En Argentina, este tipo de alertas forma parte de mecanismos de cooperación internacional utilizados para detectar posibles delitos cometidos a través de internet.

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Cómo comenzaron las investigaciones

El primero de los casos se inició a partir de un reporte emitido en mayo de 2026, relacionado con la presunta distribución de archivos en los que aparecían menores de edad sometidos a situaciones de abuso sexual.

A partir de la información recibida, los investigadores realizaron distintas tareas para establecer la posible ubicación de los dispositivos desde los cuales se habría producido la actividad denunciada. Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó un allanamiento en un domicilio donde se presumía que podían encontrarse pruebas vinculadas con la investigación.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 38 años y se secuestró una importante cantidad de dispositivos electrónicos. Según informaron fuentes oficiales, entre los elementos incautados había cinco teléfonos celulares, cinco dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

Los equipos quedaron a disposición de la Justicia y deberán ser sometidos a análisis forenses para determinar qué información contienen y establecer si existe material relacionado con la investigación.

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El segundo operativo

El segundo expediente también comenzó a partir de un reporte del NCMEC emitido durante este año. En este caso, las tareas estuvieron dirigidas a determinar si un hombre de 44 años podía estar involucrado en la tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

Luego de reunir elementos considerados suficientes para avanzar con la investigación, la fiscalía solicitó un allanamiento. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron dispositivos electrónicos que contenían una cantidad importante de material y detuvieron al sospechoso.

La investigación continuará ahora con el análisis de los dispositivos secuestrados, una etapa clave para determinar el alcance de la actividad investigada, identificar posibles intercambios de archivos y establecer si existen otras personas vinculadas con los hechos.

El rol de las alertas internacionales

Los reportes provenientes de organismos como el NCMEC constituyen una de las vías utilizadas para detectar posibles casos de explotación sexual infantil en internet. En Argentina existe un sistema de cooperación entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad que permite derivar este tipo de información a las jurisdicciones correspondientes.

La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires señala que el Ministerio Público Fiscal porteño mantiene desde 2013 un convenio con el NCMEC para recibir reportes vinculados con material de abuso sexual infantil detectado en internet. Posteriormente, se estableció una red de puntos de contacto que funciona las 24 horas para facilitar la intervención ante este tipo de investigaciones.

En este tipo de causas, los investigadores pueden utilizar información técnica asociada a las cuentas, conexiones y dispositivos involucrados para intentar determinar desde dónde se produjo la actividad denunciada y solicitar posteriormente las medidas judiciales correspondientes.

CS