Maglietti filmó a una limpiavidrios robando en Bullrich y Cerviño

La zona de Palermo es una de las más calientes en materia de robos, arrebatos y de presencia de motochorros y limpiavidrios que aprovechan los descuidos de conductores y transeúntes para asaltaros.

No es novedad que la zona de la avenida Bullrich en su cruce con avenida del Libertador o Cerviño, es un cruce donde se juntan los limpiavidrios. La periodista y abogada, Alejandra Maglietti, pudo registrar con su celular el momento en que una limpiavidrios metía su manos sobre otro vehículo para quitarle al conductor sus pertenencias.

Luego de cometer el ilícito la asaltante salió corriendo y casi es atropellada por una motocicleta que justo pasaba por el lugar. Se han registrado varias denuncias en la zona una de ellas fue formulada por el periodista Luis Novaresio.

Nada más avisar q los chorros de Avenida Bullrich entre Cerviño y Libertador siguen laborando cómodos en ese corredor liberado. Arrebatos d celu, mochilas, et. Se disfrazan de limpiavidrios. NO bajen nunca las ventanillas si van en auto. Ayer antes de las 20 lo viví en persona — luis novaresio (@luisnovaresio) October 9, 2020

El rosarino explicó, en su momento, que el hecho delictivo ocurrió en la intersección de las avenidas Bullrich y Del Libertador. “Se acercó un limpiavidrios y acepté. Le dije que lo hiciera, esperó técnicamente a que la luz del semáforo pase a verde y que tenga que adelantarme, porque si no iba a recibir bocinazos. Cuando quise darle el dinero, me dijo 'bajá la del acompañante. Ahí apareció otro que, evidentemente, estaba en connivencia con la otra persona, y me dijo que tenía pañuelitos para vender. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular", explicó Novaresio.