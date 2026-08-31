A días del Presupuesto 2027, renunció el jefe de la Oficina que analiza el impacto fiscal de las leyes

La renuncia de Gabriel Esterelles a la dirección general de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el organismo que analiza cuánto cuestan los proyectos de ley y cómo impactan en las cuentas públicas, se produjo a solo dos semanas de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de Presupuesto 2027 antes del 15 de septiembre. Alegó “motivos personales” para dejar el cargo, que ocupaba desde 2023 y cuyo mandato todavía tenía dos años por delante.

A partir de la renuncia de Esterelles, la Comisión de Supervisión designó de manera provisoria a María Eugenia David Du Mutel de Pierrepont como directora interina de la OPC. La permanencia será temporal. El reemplazo definitivo deberá surgir de un concurso público, tal como establece el mecanismo previsto para ocupar la dirección general del organismo.

Durante este lunes 31 de agosto, la reunión para definir la continuidad de la OPC no tendrá transmisión por los canales oficiales.

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Lo cierto es que el conflicto comenzó a tomar mayor dimensión a mediados de año, cuando la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, encabezada por el senador Agustín Monteverde y el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, impulsó una serie de cambios en el funcionamiento del organismo.

Algunas de las modificaciones son que las áreas técnicas de la OPC no podrán elaborar informes extraordinarios sin autorización previa de la comisión. En la práctica, esto limita la posibilidad de que los equipos técnicos respondan por su cuenta a pedidos urgentes de diputados y senadores.

De hecho, la medida generó cuestionamientos porque la OPC había elaborado informes sobre proyectos vinculados con jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario cuyas estimaciones de costo fiscal resultaron inferiores a las cifras utilizadas por el Poder Ejecutivo para cuestionar esas iniciativas.

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La OPC fue creada en 2016 como una oficina técnica del Congreso para que diputados y senadores cuenten con información propia al momento de analizar proyectos que tienen impacto sobre las cuentas públicas.

A modo de explicación, funciona como una segunda mirada sobre los números de las leyes y del Estado. Entre sus tareas está calcular cuánto puede costarle al Estado una iniciativa, analizar la ejecución del presupuesto, estudiar cambios impositivos, revisar la evolución de la deuda y elaborar informes sobre las finanzas públicas.

Sus informes no son vinculantes, es decir, ni el Poder Ejecutivo ni los legisladores están obligados a seguir sus conclusiones. Sin embargo, sus cálculos sirven como una referencia técnica durante las discusiones parlamentarias, especialmente cuando existe una disputa sobre cuánto dinero puede demandar una determinada ley.

Quién es Gabriel Esterelles

Esterelles es licenciado en Economía y magíster en Finanzas Públicas por la Universidad Nacional de La Plata, especializado en finanzas y presupuesto público. Antes de llegar a la OPC, desarrolló buena parte de su carrera en el área de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, donde desde 1997 ocupó distintos cargos vinculados con la elaboración, el seguimiento y la evaluación del presupuesto, entre ellos el de director provincial de Presupuesto y director de Evaluación Presupuestaria.

Se sabe que, en abril de 2020, asumió como gerente de Finanzas y Contabilidad del Hospital Garrahan, donde tuvo a su cargo tareas relacionadas con la formulación y ejecución presupuestaria.

A su vez, trabajó como consultor especializado en finanzas y se desempeñó como docente en cursos vinculados con presupuesto y administración financiera pública. Dio clases en instituciones como la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.

En el ámbito universitario, además, fue docente de Finanzas Públicas e Introducción a la Economía en la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Tecnológica Nacional.

MV/MSS