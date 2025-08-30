El expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, resolvió separar del cargo al actual vicepresidente partidario Damián Arabia y al dirigente Pablo Walter por “inasistencia a las reuniones del Consejo”, alegando que esta acción entra en contravención de la Carta Orgánica Nacional del partido.

Según la resolución que firmó el propio Macri, el Secretario General del partido, Facundo Pérez Carletti, deberá notificar a Arabia y Walter sobre su remoción y disponer su reemplazo. Además, se instruye girar los antecedentes al Tribunal de Disciplina y comunicar la decisión al Consejo Directivo en su próxima reunión.

El documento establece que el Apoderado Partidario deberá informar al Juzgado Federal con Competencia Electoral sobre la remoción de los funcionarios, como parte de los procedimientos legales y administrativos previstos en la Carta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Arabia se mostró muy cercano al gobierno libertario desde la victoria electoral, tanto en la Cámara de Diputados como en distintas reuniones que mantuvo con referentes del espacio, con fotos incluidas.

Furioso por la decisión de Macri, Arabia expresó en un video: “Los partidos a veces son capturados por elites que les vacían de sentido e ideas, y los liderazgos, si no se renuevan, están destinados a morir. Eso le pasó a Mauricio Macri, quien firmó hoy mi expulsión solo por pensar distinto. Pero sé que no es personal, no es contra mí, es una traición a las ideas y los valores democráticos e institucionales. Los que se llenan la boca hablando de institucionalidad muchas veces son los que menos las respetan".

Arabia acusó al secretario del PRO de insultarlo

El secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti, le había pedido que renuncie a su cargo antes de la resolución por su afinidad e inclinación con el gobierno de Javier Milei, según informó Arabia.

“Ayer recibí un llamado del secretario general del PRO, pidiéndome que renuncie a la vicepresidencia del partido. El argumento fue que ‘consideraban’ que yo ya no participaba y había elegido otro camino”, cuestionó el legislador.

Arabia sostuvo que “nunca fue invitado a participar en las decisiones” y le recordó que, pese a que en su distrito se compitió sin alianza, “en el 70% del padrón del país el PRO acompaña a La Libertad Avanza (LLA), decisión que promoví y apoyo fervientemente para que todos juntos venzamos al kirchnerismo. También remarqué que en el Congreso siempre voté en conjunto con mi bloque”, añadió.

Arabia resaltó que Pérez Carletti, de inclinación macrista, lo insultó y le cortó el llamado, al relatar: “Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria; pero, más allá de la anécdota, ilustra con nitidez un problema mayor que vengo planteando: la crisis profunda de los partidos políticos”, agregó.

La respuesta del santiagueño no tardó en llegar y sostuvo que “revelar una conversación privada” habla mal del propio Arabia, de quien dijo que tiene la “necesidad de 5 minutos de fama”. En su descargo, Pérez Carletti expresó: “Te pedí que des un paso al costado ya que públicamente dijiste que el PRO ‘no existe mas’, entiendo que no es coherente seguir siendo autoridad de un partido que no te representa”.

“El PRO tendrá un profundo debate (post elecciones de medio término) de cara al 2027 y no se va a poder estar de los dos lados del mostrador. Un abrazo y una lástima tu actitud”, concluyó el concejal por la ciudad de Santiago del Estero.

Gi