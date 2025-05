Elecciones en CABA: a pesar de la veda, Marra anunció que sorteará 10 mil dólares

El candidato a legislador porteño por la UCedé, Ramiro Marra, expresó en un video por redes sociales que no esperará los resultados de las elecciones 2025 en la ciudad de Buenos Aires del domingo en un búnker, como generalmente acostumbran quienes se postulan a cargos políticos. En su lugar, donará 10 mil dólares que asegura le pasaron de presupuesto en un "modesto hotel" para hacer base.

La práctica emula, aunque con matices, aquella decisión de Javier Milei cuando todavía era diputado nacional, quien sorteaba mensualmente su dieta. A través de su cuenta de X, Marra posteó "ATENCIÓN A TODOS - SORTEO US$10.000. Antes de gastar ese dinero en un búnker que solo sirve para el show, prefiero sortearlo entre todos ustedes que forman parte de esta batalla cultural. Para anotarse, pueden hacerlo a través de este link. https://bit.ly/sorteomarra".

"Quiero comunicar a todos los que me quieran acompañar el domingo, a los medios de comunicación que me están insistiendo mucho para saber dónde va a ser mi búnker, que me he dado cuenta que no estoy para ese tipo de encuentros, no me parece correcto", manifestó el desterrado legislador, una de las caras más visibles de La Libertad Avanza que fue finalmente expulsado del espacio.

En la misma línea, añadió: "Me parece que estamos en un momento de la Argentina donde las discusiones políticas se tienen que dar desde otro lado, y no en base a la construcción de festejos, y un gasto de dinero realmente innecesario". "He pedido un presupuesto para un búnker modesto, en un hotel modesto, y me han pasado 10 mil dólares. Un gasto totalmente innecesario, pero para que no crean que me quiero ahorrar ese dinero, he tomado la decisión de sortearlo. De que se puedan sumar a través de este formulario", argumentó Marra.

"Menos festejo y más devolución a todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo en la Argentina y el que estamos buscando en la Ciudad de Buenos Aires", dijo, haciendo hincapié en el discurso libertario del cambio pero sin mencionar a Milei y los suyos.

Al cierre de esta nota, Marra indicó que alrededor de 20.000 personas ya se habían anotado. Antes, lanzó acusaciones de supuestas maniobras para desestimar su iniciativa. "Que llorones son los Kirchneristas para denunciar un sorteo que claramente puede ayudar a una persona. Para quienes no lograron anotarse, pueden hacerlo a través de esta página. No vamos a permitir que los Kukas nos frenen", expresó.

Si bien no hay precisión respecto a la fecha en la que se realizará el sorteo, en el formulario para participar se especifica que será la semana posterior a las elecciones del domingo. Tampoco hay detalles sobre la locación que elegirá Marra para esperar los resultados de las urnas.

Lo cierto es que el YouTube financiero se vio obligado a competir por renovar su lugar en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por fuera del paraguas libertario luego de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ordenara su salida del espacio. De esta forma, el hasta entonces referente de La Libertad Avanza debió aliarse a un nuevo sello, el de la UCedé, lo que le permitió poder presentarse a la elección, pero no le garantiza el aparato ni el respaldo militante que supo tener en las filas del partido que supo fundar.

La veda electoral 2025 por las elecciones legislativas en CABA comenzó este viernes a las 8 de la mañana y culminará el domingo 18 de mayo a las 21 horas, posterior al horario de votación habitual que se extenderá hasta las 18.

De acuerdo a las autoridades, las siguientes actividades quedan terminantemente prohibidas:

Reuniones de electores (ni el depósito de armas) en un radio de 80 metros alrededor de las mesas de votación.

Los espectáculos públicos, eventos deportivos, fiestas teatrales y cualquier otra reunión que no esté relacionada con el proceso electoral, desde el inicio de la votación y hasta tres horas después de su finalización.

Realizar actos de proselitismo, así como publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 48 horas antes del inicio de los comicios hasta su cierre.

Los locales partidarios deberán permanecer cerrados si se encuentran a menos de 80 metros de las mesas receptoras de votos.

Tomar fotografías de la Boleta Única Electrónica durante el proceso de votación.

No se podrán divulgar encuestas ni proyecciones de resultados mientras se lleven a cabo los comicios y hasta tres horas después de su finalización.

