El escándalo por las toneladas de alimentos almacenadas en depósitos sigue dando de qué hablar luego de que la Sandra Pettovello despidiera a Pablo de la Torre del ministerio de Capital Humano. A pesar del conflicto, el ahora exfuncionario salió a respaldar a la ministra y se defendió de la denuncia presentada en su contra por parte del Gobierno nacional, apuntando a que existen “kirchneristas infiltrados” dentro de la gestión.

En un llamativo posteo realizado a través de sus redes sociales, el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia mostró su apoyo a Pettovello, que fue la encargada de gestionar su salida del Ministerio y con quien ya había tenido internas previamente. Asimismo, se refirió a la presentación que realizó el Poder Ejecutivo ante la Oficina de Anticorrupción para abrir una investigación en su contra y señaló: “Muerto antes que sucio”.

“Tengo la conciencia y las manos limpias. Me enorgullece haber dado junto a la ministra Petovello la batalla contra los gerentes de la pobreza”, mencionó De la Torre a través de su cuenta de X (extwitter), días después de que desde Capital Humano lo hicieran responsable de no cuidar las fechas de los alimentos que no se distribuyeron.

El gobierno busca desligar a Pettovello del escándalo de los alimentos y denuncia a Pablo de la Torre

Este viernes, el Gobierno denunció a De la Torre ante la Oficina Anticorrupción y también avanzó en la Justicia. El exfuncionario se encuentra siendo investigado por una serie de irregularidades en los contratos que se firmaron con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la toma de nuevos funcionarios.

"No me voy a dejar amedrentar por los Kirchneristas infiltrados en el gobierno. Muerto antes que sucio", lanzó el exsecretario en referencia a las irregularidades en el Ministerio. Desde su entorno sostienen que podría estar apuntando contra Leila Gianni, la subsecretaria Legal de la cartera de Pettovello que tiene pasado como militante kirchnerista y que podría llegar a reemplazar el puesto de De la Torre, según fuentes de Capital Humano.

Asimismo, señalan que la ministra estaba al tanto y avaló la operatoria de contratación de empleados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Una práctica que es legal, pero que despierta sospechas porque podría avalar un sobresueldo a funcionarios y empleados del área.

La subsecretaria legal de Capital Humano, Leila Gianni, podría reemplazar el puesto de Pablo de la Torre.

El escándalo por los alimentos y la polémica salida de De la Torre

De la Torre quedó en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer que el Ministerio tenía 5 millones de kilos de alimentos almacenados en galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo, que se encontraban próximos a vencer y no habían sido repartidos. Aunque el Gobierno en principio negó que estuvieran cerca de caducar, luego reconocieron que esto era así y responsabilizaron al exsecretario por su “ineficacia” para notificarlo.

Ante ese panorama, la administración libertaria optó por “limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería” y, finalmente, apartaron a De la Torre de su cargo.

Desde el entorno del hermano de Joaquín de la Torre, exintendente de San Miguel, aseguraron que desconocen las acusaciones y que Pettovello "estaba al tanto de todo" por un informe que se le hizo llegar hace dos meses, donde se relevaba todo el stock de alimentos con sus respectivos vencimientos.

Capital Humano bajo asedio: contratos truchos, interna en llamas y falta de gestión

A pesar de ello, tras de su salida el exsecretario publicó un mensaje en sus redes sociales señalando que se sentía orgulloso de haber formado parte de la gestión libertaria. “Fue un honor ser parte del Gobierno Nacional durante estos meses. Seguiré trabajando por nuestra Patria desde el lugar que me toque. Pido a Dios que ilumine al presidente Milei en la enorme tarea que es sacar a este país adelante”, publicó.

Un día más tarde, De la Torre fue denunciado por corrupción luego de que Federico Fernández, director administrativo del exsecretario, revelara que manejaba 18 contratos de la OEI para presuntos empleados. Según su testimonio, la plata no llegaba a las personas contratadas, que en algunos casos recibían algo del dinero y en otros nada. Con ese dinero, habría confesado Fernández, se pagaban sobresueldos a funcionarios de la cartera.



