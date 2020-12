Aborto | José Mayans: "Si vamos a una consulta popular ganan las dos vidas por más del 60%"

Mientras el proyecto de la legalización del aborto comenzará a ser tratado en las comisiones del Senado la próxima semana y sería debatido en sesión el 29 de diciembre en una votación que se espera sea muy reñida, el jefe del bloque Frente de Todos del Senado, José Mayans, adelantó que votará en contra de la iniciativa: "Nuestra Constitución es provida".

En una entrevista con el diario Clarín, el senador de Formosa manifestó: "Nuestra Constitución es "pro vida", protege la vida desde su concepción y los tratados internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica hablan de la protección de la vida desde la concepción. En los países que hay pena de muerte, a la mujer que está en estado de gravidez no se le puede aplicar la pena, en esos casos el niño le salva la vida. En Argentina no existe la pena de muerte".

Aborto: el Senado debate el 29 de diciembre y el resultado es incierto

En cuanto a las situaciones, como la violación, que hoy permiten hacer un aborto, señaló: "La Corte falló en los casos de violencia contra la mujer, eso no se discute porque es una sentencia de la Corte. Son excepciones. Uno puede estar de acuerdo o no pero es una decisión de la Corte. Si es coherente o no es una visión mía pero no se puede ir contra la Corte. Yo creo que hay dos vidas. Los Derechos del Niño tienen jerarquía constitucional".

Sobre que el aborto es legal en varios países desarrollados, expresó: "Sería ingresar a un club que no respeta la vida desde su concepción. El apoyo del pueblo argentino hacia la vida es contundente. Si vamos a una consulta popular ganan las dos vidas por 60/40, o más del 60% .

"Tienen un atropello abierto a la dignidad humana. Este proyecto habilita a que una mujer que dice que tiene un problema de salud puede interrumpir la vida de la persona que está gestando", agregó.

Con la mirada puesta en el rol de CFK, el Senado acelera con final incierto

Finalmente, sobre si apoya que una mujer haya quedado embarazado producto de una violación, afirmó: "¿Quién puede estar a favor de eso? ¿Qué tiene que ver con la vida y con el aborto?".

Luego de la aprobación del proyecto del ley del aborto en la Cámara de Diputados, el foco está puesto en lo que puede pasar en el Senado, donde la iniciativa fue rechazada en 2018 por apenas dos votos. Si bien el panorama es más favorable a la aprobación, el resultado todavía está abierto.

Tradicionalmente más conservador que la Cámara Baja, según un sondeo del sitio Parlamentario, si bien el resultado está abierto, la tendencia se mantiene por la negativa, con los mismos números de la votación anterior: 35 en contra y 33 a favor. Otro relevamiento, realizado por el diario La Nación, muestra una tendencia favorable, pero por el mínimo margen: 36 positivos y 35 negativos.

