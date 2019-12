Aborto: los obispos se reunieron con Alberto y manifestaron su disgusto por el protocolo ILE

El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles 18 de diciembre en la Casa Rosada a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en medio de su convocatoria a todos los sectores contra el hambre y de la tensión con las autoridades eclesiásticas por el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

El jefe de Estado se reunió con la cúpula de la Iglesia, liderada por monseñor Oscar Ojea, quien llegó junto al arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, Mario Poli, en el marco del "primer encuentro protocolar", tras haber asumido la presidencia el pasado 10 de diciembre, y en el contexto de la cercanía con la fecha de Navidad.

Desde la CEA también acompañaron a Ojeda el monseñor Marcelo Colombo, y el Secretario General, Carlos Malfa; y desde el Gobierno se sumaron además el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el canciller, Felipe Solá y el designado secretario de Culto, Guillermo Olivieri.

La reunión se dio en medio de la tensión entre la Iglesia y el Gobierno por la publicación del nuevo protocolo ILE, impulsado por el ministro de Salud, Ginés González García.

En un comunicado luego de la reunión, desde la Conferencia Episcopal manifestaron que le expresaron al jefe de Estado “su sorpresa, y al mismo tiempo, desazón y preocupación" por el protocolo presentado por el Ministerio de Salud, "que en la práctica autoriza el aborto libre”. El texto agrega que “manifestaron que la Iglesia ha defendido y defenderá siempre toda vida desde la concepción de manera firme y clara”.

Según pudo saber PERFIL, durante la reunión no hubo, como trascendió, un pedido directo al Presidente para que derogue el protocolo. Los obispos le llevaron al mandatario el documento que elaboró ayer la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, dónde se expresa la sorpresa por la decisión y se sostiene que "vulnera la jerarquía normativa" al contrariar, según los obispos, "con un reglamento la Constitución Nacional". De manera diplomática, hacen suya la idea que había expresado el obispo Bochatey al conocerse el protocolo.

Sin embargo, fuentes al tanto de la reunión insistieron a este medio en que no hubo un pedido directo y que el tono de la reunión "fue cordial". La misma, destacaron, se prolongó por más de una hora y media, algo inusual para el saludo de fin de año. Fuentes de la Iglesia aseguraron que la postura de los obispos sobre el aborto "no va a cambiar porque cambie el Gobierno", pero ello no impedirá un vínculo reforzado en la asistencia social y la lucha contra las drogas, entre otros temas sobre los que existe una muy buena sintonía.

Por otro lado, el escrito que publicaron tras el encuentro habla también de que los Obispos valoraron ante el mandatario la presencia de dirigentes de todo el arco político argentino en la Misa por la Patria en la Basílica de Luján, y “el gesto de haber participado juntos en una misma oración”.

Desde la CEA dieron el visto bueno además al discurso de Alberto Fernández al asumir el 10 de diciembre pasado, “que pone de relieve la Encíclica del Papa Francisco, Laudato SI´, por la que nos trae una enseñanza sobre el cuidado de la casa común, como también del cuidado de la vida en todo su desarrollo”.

Por último, respecto de la situación de emergencia económica y social que busca paliar el Gobierno, los Obispos coincidieron en calificar de “urgentes” las demandas sociales que presenta el país, “especialmente la grave situación alimentaria y la creciente demanda de droga por parte de jóvenes, y la grave situación de las cárceles”, y reafirmaron su postura de “atender prioritariamente a los más frágiles del tejido social”.

Con la colaboración de Aurelio Tomás.

A.G./ C. P.