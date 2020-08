La revelación sobre la abultada jubilación de Zaffaroni reactivó el reclamo opositor contra los privilegios judiciales

En medio de la caliente discusión sobre la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo que ya se comenzó a debatir en el Senado, salieron a la luz los montos que perciben ex jueces federales y ex integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y reabrieron el debate en la oposición sobre la necesidad de poner un freno a este tipo de privilegios.

El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni es quien encabeza el ranking con una jubilación que asciende a unos $850 mil pesos, de acuerdo a la investigación publicada por La Nación, que también revela que la lista está integrada por unos 800 ex jueces federales o sus herederos que perciben una jubilación o pensión especial por haber ocupado la magistratura que rondan en promedio los $430 mil por mes.

El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo se encuentra en fase de discusión en comisión en el Senado, donde la semana pasada comenzaron a ser invitados expositores a favor y en contra de las modificaciones direccionadas al fuero federal, con la intención de obtener la media sanción antes de fin de mes.

Las 5 razones por las que Juntos por el Cambio se opone a la reforma judicial

El contenido de la reforma así como el apuro del oficialismo por aprobar la reforma en el contexto de la pandemia de coronavirus y de sesiones remotas motivaron el inmediato rechazo de la oposición, sobre todo de Juntos por el Cambio, que se niega a discutir el tema hasta que no haya sesiones presenciales.

En ese contexto, el senador nacional Martín Lousteau recordó que "cuando debatimos la reforma del sistema previsional propusimos la eliminación los regímenes de privilegio de la justicia y el servicio exterior y el paso al sistema general” y advirtió que “si estamos iniciando un debate sobre una reforma judicial en un contexto de restricciones fiscales empecemos con terminar con las jubilaciones de privilegio y que jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen ganancias como todo el mundo”.

El radical fue más allá y desafió al oficialismo: "El Gobierno quiere nombrar más jueces pero no se anima a debatir este problema". Además, precisó que "lo que cobran de más los beneficiarios de esos regímenes versus lo que aportan implica un impacto de medio punto del PBI".

Apenas una semana antes del inicio de la cuarentena, el Senado aprobó en marzo una limitación a las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático. De acuerdo al texto aprobado, se elevó del 11 al 18% el aporte que jueces y fiscales deben realizar al sistema previsional general y mantiene como tasa de sustitución el 82 por ciento móvil, aunque el haber inicial de la jubilación se calculará sobre el promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo como hasta ahora.

Datos oficiales: dan a conocer cuánto cobran los jueces por las jubilaciones de privilegio

No obstante, la lista de haberes de los jueces jubilados corresponde a aquellos que dejaron sus actividades antes de marzo e incluye a referentes como el ex juez de la Corte Augusto Belluscio ($832.000) y sus ex colegas Adolfo Vázquez ($812.000) y Gustavo Bossert ($773.000), entre otros.

“Nuestro proyecto es llevar a los regímenes de privilegio al régimen general, para que sean tratados a la hora de calcular su jubilación como cualquiera”, sostuvo Lousteau y dijo “eso tenemos que hacer, si es que realmente queremos ser solidarios y atacar los problemas de sustentabilidad que tiene el sistema jubilatorio, cuestión que es mucho más importante con la profundización de la crisis y las restricciones fiscales que enfrenta nuestro país”.

De esta manera, el radical retomó algunos reclamos como posibles herramientas de negociación con el oficialismo que no se mostró dispuesto a incorporar modificaciones al texto original.

El nombre de Zaffaroni fue uno de los mencionados en los últimos días en el marco de la reforma judicial, ya que había sido invitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para brindar su posición sobre el tema. La primera cita había sido para el jueves 7 de agosto y fue postergada para ayer, cuando tampoco pudo concurrir por otros compromisos laborales, según confirmó la María de los Angeles Sacnún a PERFIL.

No obstante, esta doble ausencia puso la lupa sobre los verdaderos motivos de la ausencia del ex juez en el Senado y trascendió alguna voluntad de correrlo de la discusión ante el temor de que avance con cuestiones ríspidas para el Gobierno nacional.

Daniel Sabsay, uno de los abogados constitucionalistas que fue invitado a participar del debate en el Senado, se sumó a las versiones sobre la ausencia de Zaffaroni y lo vinculó con sus intenciones de avanzar con una reforma constitucional.

En el Senado a Zaffaroni lo bajaron de la lista de oradores. Se pasó de rosca, habló de la reforma constitucional y de una oposición hitleriana. Se va tornando impresentable Zaffa. Pronto lo vemos en Miles. Que Beraldi y Arslanian vayan poniendo las barbas en remojo. — Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) August 11, 2020

CP