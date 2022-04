Advierten por una escalada del conflicto mapuche

La situación judicial de Jones Huala y el cambio de gobierno en Chile despertaron alarmas en sectores de la política de Río Negro, que ven posible un recrudecimiento del conflicto mapuche. Mientras que la ministra del Interior y Seguridad Pública del país trasandino, Izkia Siches, alimentó la polémica en torno al tema con una particular definición sobre los territorios nacionales.

Actualmente, Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, se encuentra prófugo luego de que la Justicia chilena le revocara la libertad condicional que se le otorgó el pasado 21 de enero por “buena conducta”. Y un sector de la UCR de Río Negro, que sigue muy de cerca la problemática con las comunidades aborígenes, cree que existe una oportunidad para que el activista impulse “a aquellos grupos pequeños que causan actos vandálicos y nada tienen que ver con lo que están pidiendo los mapuches”.

La llegada de Gabriel Boric, con su visión sobre la problemática aborigen en la región patagónica, también representa un aliciente para la RAM, según el radicalismo. La afirmación tiene sustento en lo que dijo Siches el jueves pasado: se refirió a las zonas en conflicto de la Patagonia como “Wallmapu”, término mapuche que reivindica territorios que incluyen varias provincias argentinas.

La frase generó polémica y la funcionaria debió retractarse, tras una reunión con el embajador argentino, Rafael Bielsa. “Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional y para buscar puntos de encuentro”, expresó. Luego, apuntó: “Lo conversé también con nuestra canciller y espero que esto no se siga profundizando ni tampoco utilizando con fines que no son los nacionales. Si he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes”.

La administración de Río Negro, ante la consulta de PERFIL, mostró cautela, e indicó que “hay una buena calma en estos meses” con respecto al conflicto y, ante la situación de Huala, señalaron que “se están tomando todas las medidas de prevención del caso”. Aunque no brindaron mayores detalles por cuestiones exclusivas de seguridad.

La posición del INAI. Magdalena Odarda, a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, aclaró ante este medio que “no hay ningún tipo de contacto entre las comunidades y Huala, solo tenemos la información de su situación judicial en Chile”.

Con respecto al arribo de Boric, opinó que “tiene una concepción distinta con respecto al abordaje de la cuestión mapuche, avanzó mucho en la discusión de derechos, entendiendo que Chile es una nación plurinacional. Para nosotros es altamente positivo”.

Por otro lado, la funcionaria lamentó que en la oposición predomina “una visión antimapuche, antiindígena, que nos hace mucho daño: quieren poner a un enemigo interno a un pueblo indígena que es pacífico. Aún no hay novedades o pruebas concretas contra el pueblo mapuche con los incendios que se generaron previo a las elecciones”.

El caso Mascardi

Luego del conflicto mapuche de 2021, que motivó cruces entre el gobierno nacional y la gestión de Arabela Carreras, la situación se encuentra “encaminada”, tal como determinó Odarda. En Río Negro, precisó, “se está por firmar el convenio de relevamiento territorial. Al igual que se firmó en Chubut para 62 comunidades en diciembre y en Neuquén”.

Y agregó que continúan “las instancias de diálogo en El Bolsón con la comunidad Lof Quemquemtrew, hubo una intervención del procurador de la provincia. Trabajamos para que un acercamiento entre las partes y un acuerdo. Ahora se va a pedir un estudio de título, el INAI puede trabajar en la zona”.

Por otro lado, apuntó que “el único sitio donde no se pudo lograr un acercamiento es con Winkul Mapu, en Mascardi. No hay novedades de acuerdo, es el único lugar. Estamos intentando encontrar una vía pacífica como pasó con Quemquemtrew, vamos a insistir en el diálogo, no vamos a caer en la receta de la represión de Patricia Bullrich y Cambiemos, es una decisión de nuestro gobierno y del INAE”.